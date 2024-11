Provincia, 14 nuove assunzioni 

Il commissario della Provincia, Battista Ghisu, ha rivisto il Piano di fabbisogno del personale dell’Ente di vai Carboni per il 2024. E si parte da alcuni dati: nel corso dell’anno hanno lasciato il palazzo cinque dipendenti, la spesa massima per pagare le buste paga deve essere di 6 milioni e 300mila euro circa e invece se ne spendono 680mila in meno.

Preso atto delle richieste arrivate dai dirigenti dei vari settore, il commissario scrive nella delibera che la Provincia è intenzionata ad assumere, a tempo indeterminato, nove esecutori tecnici (operai e manutentori; sei nel settore Ambiente e tre per quello della Viabilità), tre istruttori tecnici per la Viabilità, due istruttori direttivi per il settore Affari generali, un istruttore direttore (ingegnere) e un istruttore contabile. A tempo determinato invece un altro istruttori contabile. Insomma, quattordici nuove figure professionali per dar vigore a una pianta organica ridotta all’osso e che negli anni scorsi ha avuto non pochi problemi proprio per la carenza di personale. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA