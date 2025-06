«Province, si chieda il trasloco» 

Dal primo giugno, con il pensionamento della Provincia del Sud Sardegna, Serramanna è ufficialmente tornata nel Medio Campidano, ma nel paese c’è chi lavora per un trasloco dell’ultima ora. “Avvio del procedimento per il trasferimento del Comune di Serramanna dalla Provincia del Sud Sardegna alla Città Metropolitana di Cagliari”: è la proposta del consigliere della minoranza Carlo Pahler. «Il Consiglio comunale di Serramanna, nella consapevolezza del profondo cambiamento istituzionale che ha interessato il sistema delle autonomie locali in Sardegna, ritiene necessario avviare una riflessione sul futuro assetto territoriale del proprio Comune», scrive Pahler.

Al confine

La proposta arriva proprio nei giorni in cui gli operai degli enti intermedi stanno procedendo allo sfalcio dell’erba lungo le cunette delle strade di propria competenza. L’erba risulta perfettamente tagliata nel tratto della Provinciale 54 che ricade nel confinante Comune di Nuraminis, mentre oltre il cartello che annuncia l’ingresso nel Medio Campidano resistono sterpaglie e rovi. Dunque, il dibattito in paese è più acceso che mai. Nella mozione, tuttavia, non si fa cenno all’affare dell’erba incolta, ma si sottolinea «la collocazione strategica di Serramanna storicamente e quotidianamente connessa all’area vasta di Cagliari, con i flussi di mobilità per motivi di lavoro, studio, sanità e servizi che si orientano con evidenza verso la Città Metropolitana di Cagliari». Il documento sarà all’attenzione del presidente del Consiglio comunale Marco Maccioni e del sindaco Gabriele Littera al quale si chiede di deliberare «formalmente la volontà di avviare il procedimento per il trasferimento del Comune di Serramanna dalla Provincia del Sud Sardegna alla Città Metropolitana di Cagliari e richiedere alla Regione l’indizione del referendum consultivo previsto dalla normativa per acquisire il parere della popolazione residente», si legge nell’atto.

Prime reazioni

«Non ho ancora preso visione della mozione del collega Pahler, ma ormai non si può più fare nulla: Serramanna è nella provincia del Medio Campidano», rileva Gigi Piano, consigliere regionale e componente della minoranza consiliare serramannese. In attesa di conoscere l’opinione dell’Aula resta il decreto della presidente della Regione Alessandra Todde che dispone il passaggio dal Sud Sardegna alla rinata Provincia con capoluogo (doppio) a Sanluri e Villacidro.

