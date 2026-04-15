«Province senza soldi, colpa dello Stato» 

Dopo il via libera al bilancio, il presidente della Provincia denuncia i tagli nei trasferimenti statali. «Va riconosciuto il lavoro della Regione che già nel 2025 ha scelto di rafforzare concretamente il ruolo delle Province con risorse aggiuntive importanti – dice Giuseppe Ciccolini – però, non possiamo ignorare una criticità strutturale: i contributi alla finanza pubblica continuano a sottrarre circa 10 milioni di euro, annullando di fatto gli effetti dei trasferimenti regionali. Si crea così una situazione paradossale, in cui agli sforzi della Regione si contrappongono i tagli dello Stato, con il risultato di limitare fortemente la capacità degli enti di programmare e intervenire».

Ciccolini annuncia: «Porteremo la questione all’attenzione dell’assemblea nazionale Upi del 13 maggio: senza un riequilibrio, le Province rischiano di restare in una condizione di emergenza, senza poter esercitare pienamente il proprio ruolo al servizio delle comunità».Per il 2025, la Provincia ha 6 milioni 382 mila euro dal Fondo unico (compreso il Man), quasi 2 milioni per la viabilità e 4.8 milioni da ripartire per le nuove Province.«Incidono in maniera rilevante i tagli ai contributi alla finanza pubblica, introdotti nel 2012 e 2014 e tuttora in vigore», denuncia Ciccolini.

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