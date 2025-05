Province, referendum e polemiche 

È una polemica al rallentatore quella esplosa a Teulada per il mancato referendum sulla scelta della Provincia. «Denunciamo con fermezza la grave negligenza dell’amministrazione comunale che, nonostante le ripetute sollecitazioni, non ha dato seguito alla legge che consentiva di indire un referendum consultivo sulla scelta di appartenenza territoriale del Comune», scrivono i consiglieri di minoranza Alessandro Serafini, Giacomo Piras, Antonello Tanas, Mauro Serra e Susanna Boi in una nota. In effetti, il decreto pubblicato due settimane fa dalla Regione manda alle urne i cittadini di Benetutti, Nule e Guspini ma non quelli di Teulada che nel 2016 vennero inseriti d’ufficio nella Città metropolitana di Cagliari ma per i quali resta valida una delibera del 2021, ultimo atto ufficiale prodotto dall’amministrazione comunale in proposito, con la quale il Consiglio ha votato all’unanimità – dettaglio non trascurabile – l’adesione al Sulcis Iglesiente.

L’attacco

«Il 30 aprile, nella prima seduta utile, abbiamo posto il problema all’amministrazione, ma nulla è stato fatto – dice il consigliere Antonello Tanas al telefono –. È stata persa l’occasione di restituire la parola ai cittadini». La chiave starebbe tutta nei dieci giorni concessi (a partire proprio dal 29 aprile) dalla Regione ai Comuni al confine tra due Province per poter scegliere. «Le evidenti divisioni interne alla maggioranza hanno paralizzato l’azione amministrativa su una questione cruciale per il futuro del nostro territorio. Il risultato è che restano valide le delibere del 2020 e 2021 che, pur votate all’unanimità in un contesto normativo diverso che non prevedeva il referendum, non possono sostituirsi alla volontà popolare che avrebbe potuto esprimersi attraverso una consultazione diretta». In realtà il referendum era previsto anche quattro anni fa. La legge regionale già dava la possibilità alle amministrazioni di modificare quanto disposto dalla Regione, ma a patto che il voto in Aula non fosse unanime. «Si procede a referendum consultivo nei Comuni che hanno esercitato l’iniziativa per il distacco qualora i rispettivi consigli comunali abbiano deliberato senza raggiungere l'unanimità», si legge nell’articolo 6. Ecco, la differenza starebbe tutta qui: mentre a Guspini, per esempio, la delibera per il passaggio a Oristano fu votata da tutti tranne uno, a Teulada si votò l’unanimità e, dunque, il passaggio è automatico.

Il sindaco

Il punto è: il Comune in quei dieci giorni poteva fare qualcosa? Il sindaco Angelo Milia replica. «La riapertura dei termini è stata prevista esclusivamente per i Comuni di Benetutti, Nule e Guspini, che nel 2021 non avevano votato all’unanimità la relativa delibera consiliare. Teulada è stata esclusa proprio perché il Consiglio comunale dell’epoca – all’unanimità – votò il passaggio dalla Città Metropolitana alla futura Provincia del Sulcis Iglesiente, senza prevedere il coinvolgimento diretto dei cittadini. Alla luce di questi fatti, accusare l’attuale amministrazione di non voler il referendum è non solo infondato, ma anche paradossale. Nonostante questo, abbiamo formalizzato alla Regione – entro i 10 giorni previsti – una richiesta ufficiale per poter svolgere il referendum. Anche in questo caso, la risposta negativa è dipesa dall’esistenza della delibera del 2021. Non ci fermeremo qui».

Favorevole al referendum, benché non abbia cambiato idea sull’opportunità di aderire alla Provincia del Sulcis è l’ex sindaco Daniele Serra. «C’era la possibilità di consultare la popolazione e non è stata colta. Un peccato. Poteva essere interessante essendo cambiati la maggioranza e gli equilibri. Tra Città metropolitana e Sulcis però io non ho cambiato idea».

