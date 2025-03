Province, l’Isola sfida lo Stato sull’elezione diretta 

Primo via libera in Consiglio regionale alla proposta di legge nazionale per il ritorno all’elezione diretta dei presidente delle Province e dei Consigli provinciali. Ieri la commissione Autonomia presieduta da Salvatore Corrias (Pd) ha approvato all'unanimità il testo (prima firma del capogruppo dem Roberto Deriu) che in Aula dovrebbe approdare subito dopo la Finanziaria. Il passaggio successivo sarà quindi l'approvazione, sicuramente bipartisan, della norma, ma la vera partita si giocherà a Roma. Anche a livello nazionale esistono spinte per tornare alle elezioni dirette, il vero nodo è rappresentato dalle coperture finanziarie. Per questo, non è detto che il provvedimento votato in Sardegna abbia un iter agevole in Parlamento. Senza dubbio sarà necessario un impulso politico da parte del governo Meloni. «Siamo convinti che con questa proposta, approvata all'unanimità, il Parlamento e il governo non possano restare indifferenti rispetto a una richiesta di democrazia e di restituzione di piena dignità costituzionale alle province», ha spiegato Corrias. La volontà è quella di «tornare alla democrazia, e a sentire la voce dei cittadini. Credo che sia un atto doveroso, e chiediamo al governo di prendere atto di questa proposta, di farla propria, e di estenderla sul panorama nazionale». Insomma, «questa è un'azione che va oltre la provocazione: vuole essere il preludio affinché in Italia tutti possano fare altrettanto». Concetti ribaditi, per la minoranza, da Paolo Truzzu, capogruppo di Fdi: «Penso che sia corretto che i cittadini scelgano chi li amministra, è più giusto così. Per questo abbiamo firmato la proposta di legge di Deriu, e l'abbiamo approvata volentieri». Ovviamente, sottolinea «è una proposta della legge nazionale, quindi spetterà al Parlamento italiano approvarla. A livello nazionale ci sono diverse proposte di legge di tutti i partiti per tornare all'elezione diretta, ma il problema è rappresentato dalla copertura finanziaria». Per garantire la possibilità di realizzare le elezioni, ma anche il funzionamento degli enti di primo livello, «servono circa 800 milioni - avverte Truzzu – il governo sta cercando le risorse, e la cosa positiva è che c'è una volontà comune di andare in questa direzione».

L’altra proposta

Ieri la prima commissione ha anche esaminato la proposta di legge sulla riapertura dei termini per l'accertamento della volontà dei territori interessati e il differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane. Entro il 30 giugno sono infatti previste le elezioni di secondo livello: dopo una prima proroga per consentire agli ultimi Comuni di confine (Nule, Benetutti, Guspini e Seui) di svolgere il referendum per la scelta territoriale, è tuttavia difficile che si raggiunga un accordo per il rinvio della tornata. (ro. mu.)

