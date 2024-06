Province, le elezioni entro il 30 aprile 2025 

Prima della moratoria l’Aula si è occupata di Province. In particolare, del rinvio dei termini per la convocazione delle elezioni in scadenza il 30 giugno. La nuova data votata all’unanimità è il 30 aprile 2025. Il provvedimento è approdato con la procedura d’urgenza che ha richiesto la condivisione di tutti i capigruppo. Ovviamente, su richiesta delle opposizioni, prima si è provveduto a stralciare la parte che riguardava la nomina di nuovi commissari al posto di quelli esistenti. Solo a queste condizioni la minoranza ha acconsentito al ricorso all’articolo 102 del regolamento.

Polemiche

Minoranza che comunque non ha rinunciato a mettere in evidenza il passo falso della maggioranza. Stefano Tunis di Sardegna al centro 20Venti ha puntato l’indice contro «la bulimia di incarichi da parte della maggioranza». Giuseppe Talanas di Forza Italia ha detto che «fino a ieri si discuteva una legge che prevedeva la sostituzione dei commissari, adesso vi siete presentati con il cappello in mano per chiederci il ricorso alla procedura d’urgenza». Diego Loi (Avs) ha ricordato che «la legge sulla quale interveniamo è del 2021, visto il tempo trascorso, credo sia importante approvarla in tempi rapidi per procedere con la riforma».

Bocciato un emendamento del consigliere Alberto Urpi di Sardegna al Centro 20Venti che apriva il percorso per le elezioni dirette, e non di secondo livello come previsto attualmente dalla legge nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA