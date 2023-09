Province, l’Aula dice sì alla restaurazione e salva l’elezione diretta 

Stavolta le Province rinascono davvero. La riforma degli enti locali è del 2021 ma è rimasta congelata per due anni a causa dell’impugnazione del governo poi rigettata dalla Corte Costituzionale che nel 2022 ha invece “salvato” la legge. Ieri il Consiglio regionale ha approvato l’articolo del Collegato alla Finanziaria che le dà gambe. Nella nuova cartina geopolitica della Sardegna saranno così indicate le Province del Nord-Est, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano e la Città metropolitana di Sassari. Questi enti si aggiungono alla Città Metropolitana di Sassari, alle Province di Oristano e Nuoro.

Elezioni

C’è di più: nel Collegato è spostato anche il termine per l’indizione delle elezioni di secondo livello al 30 giugno 2024. Da più parti è stata chiesta una prova di coraggio per prevedere l’elezione diretta, anche perché a livello nazionale è in corso di modifica il sistema voluto dalla legge Delrio. L’assessore agli Enti locali Aldo Salaris ha però dichiarato di non potersi spingere a tanto, «perché in questo caso la competenza è nazionale». Alla fine l’Aula ha approvato un emendamento proposto dalla Lega che – hanno spiegato il presidente dell’Assemblea Michele Pais e i consiglieri Michele Ennas e Andrea Piras – «fa un richiamo dinamico alla legge nazionale in corso di istruttoria in Parlamento e che prevede il ritorno all’elezione diretta». Questo significa che, non appena la Delrio sarà riformata, l’adeguamento del sistema sardo sarà automatico.

La successione

La proposta di Salaris definisce meglio la fase transitoria e di successione dai vecchi ai nuovi enti, stabilendo tempi, modalità e procedure nel passaggio al nuovo assetto. I passaggi utili all'applicazione della riforma del 2021 riguardano in prima battuta la nomina da parte della Giunta regionale dei commissari straordinari delle 4 province “storiche” di Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna che devono provvedere alla gestione ordinaria e alla liquidazione, nel caso della provincia del Sud Sardegna e di quella di Sassari. Da qui parte l'iter per la successione. Trascorsi i tempi tecnici, in tutto circa otto mesi, la Giunta potrà nominare i commissari degli enti appena fondati del Nord Est, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e quello della Città metropolitana di Sassari. I Commissari straordinari delle province del Sud Sardegna e di Sassari, a quel punto ufficialmente soppresse, rimarranno in carica per la gestione ordinaria e le attività di liquidazione fino alla conclusione di dette attività.

Polemiche

Le opposizioni hanno molto criticato la parte dell’articolo che prevede la nomina di commissari. Cosa che «la maggioranza ha in programma di fare proprio a pochi mesi dalle elezioni», ha fatto notare Giuseppe Meloni (Pd). «L’assessore vuole commissari liquidatori che rifaranno gli inventari delle Province, anziché lasciare le Province ad amministratori – ha detto Roberto Deriu (Pd) – quando invece serve una guida nel pieno delle funzioni. La nomina di commissari significa dare il colpo di grazia alle Province». Qualche polemica sul ruolo dei Riformatori che votarono nel referendum per l’abolizione delle Province. Coordinatore regionale del partito è proprio l’assessore Salaris: «Da assessore mi son trovato di fronte a questa legge che è mio dovere mettere a regime ma la mia posizione è uguale».

