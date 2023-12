Province, la strada è di nuovo in salita 

Il giorno dopo è tutto più chiaro. La Regione aspetta ancora che le venga notificata l’impugnazione del collegato, in realtà sono già nero su bianco sul sito del ministero degli Affari regionali le motivazioni che hanno spinto il Governo a presentare l’ennesimo ricorso. Ed è confermato: Roma contesta tutto l’impianto (contenuto nell’articolo 120 della legge) costruito per l’attuazione della riforma che ha portato a sei le province e a due le città metropolitane.

Contro il riassetto

In particolare, si contestano «le variazioni dell’assetto territoriale senza prevedere il coinvolgimento delle popolazioni interessate alla riforma». È curioso che due anni fa, impugnando la legge di riordino degli enti locali, il governo aveva sempre avuto da obiettare sui mancati referendum. La Corte in quel caso aveva respinto il ricorso. Oggi il governo ci riprova, parlando di illegittimità costituzionale dell’articolo 120 del collegato. E a questo punto, la strada per vedere applicata la nuova cartina geopolitica della Sardegna è tutta in salita.

Le altre materie

Gli articoli della legge impugnati sono 19: oltre agli enti locali, tra i temi oggetto del ricorso ci sono la sanità, l'urbanistica, la caccia e gli usi civici. Per il Governo negli articoli esaminati vengono oltrepassati i confini delle competenze tra Stato e Regione in sette materie: ambiente e paesaggio, ordinamento civile, ordine pubblico e sicurezza, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, sanità, finanza pubblica, ed enti locali.

Sull'urbanistica, vengono bocciate le norme sul recupero e il riuso di sottotetti, piani pilotis e seminterrati e quelli sulle deroghe per le strutture amovibili delle strutture ricettive, sulle modifiche per portatori di handicap, sulle pergole bioclimatiche e infine l’articolo sulla valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì.

Via d’uscita?

Va precisato che alcune di queste norme sono state corrette nella variazione di bilancio, e questa parte del ricorso potrebbe decadere quando il Governo analizzerà la manovrina da un miliardo di eruro.

Impugnate anche le disposizioni in materia di sanità volute dall'assessore Carlo Doria: l'aumento di 100 euro della tariffa oraria dei medici, l'incremento dei tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati. E poi l'ambiente, con la bocciatura dell'aumento di giornate di caccia alla tortora selvatica, l'istituzione e la formazione specialistica di nuclei, all'interno della struttura del Corpo forestale regionale, che svolgano anche funzioni di investigazione giudiziaria sul fenomeno degli incendi boschivi. Infine è stato impugnato l'articolo che prevede deroghe in materia di bacini di accumulo di competenza regionale.

«Troppa superficialità»

Tante reazioni, perlopiù dell’opposizione. «Non so cos’altro possa succedere per capire che le leggi non si scrivono con superficialità e improvvisazione», dichiara il consigliere del Pd Cesare Moriconi, «nel caos di un’Aula che tratta centinaia di nuovi emendamenti al giorno senza le necessarie verifiche di coerenza e adeguatezza. Mi auguro che il prossimo Consiglio regionale ripristini una corretta procedura e soprattutto una maggiore consapevolezza delle responsabilità del legislatore regionale». Secondo Laura Caddeo (Alleanza Rossoverde), «il governatore e i suoi non si sono smentiti, rimettendo in discussione un lavoro durato fin troppi mesi, con schermaglie tutte interne alla maggioranza e con un'opposizione schiacciata sul muro come il grillo parlante della favola di Pinocchio». È intervenuta sul tema anche Alessandra Todde, candidata governatrice del Campo largo: «Ennesima prova lampante della incapacità di questo governo regionale, è la diciannovesima legge regionale che viene impugnata dal governo. Un disastro amministrativo».

«Bocciati dagli “amici”»

Per Alessandro Solinas (M5S), «il cerchio si chiude in modo disastroso. Nemmeno il governo “amico” può chiudere gli occhi». Infine Francesco Agus (Progressisti): «Il collegato è una legge enorme, decine e decine di articoli che spaziavano su tutte le materie, un fallimento su tutta linea oggi certificato anche dal Governo Meloni».

