Province, la riforma resta sulla carta: «Ma ora si riparte» 

Niente più riforme e controriforme. Sul sistema delle autonomie locali il Campo largo ha scelto la linea. Quella definitiva. In Sardegna resterà lo schema a otto approvato dal centrodestra con la legge 7/2021, l’unico capace di unire maggioranza e opposizione. Quindi «i 377 Comuni dell’Isola», come nella priorità di Francesco Spanedda, l’architetto che nella Giunta Todde gestisce l’Urbanistica e pure gli Enti locali.

Cosa cambia

Il primo effetto della legge 7 sarà l’equiparazione tra Sassari e Cagliari. Oggi solo il capoluogo dell’Isola è Città metropolitana, un’area vasta che include altri sedici Comuni. Quando invece anche Sassari otterrà la promozione al rango più elevato, i confini amministrativi dei due territori torneranno a essere quelli delle due Province storiche. Cagliari sarà un super ente da 56 municipi, Sassari da 66.

Le altre novità

La norma del 2021 farà tornare in vita pure la Gallura, l’Ogliastra, il Sulcis e il Medio Campidano, i quattro enti istituiti con legge regionale nel 2001 (fu un voto trasversale) e cancellati dal centrosinistra nel 2016. Una mossa che nell’allora maggioranza portò divisioni, ricomposte solo quando il centrodestra ha dato una nuova chance alle province più giovani.

L’ostacolo

La corsa della legge 7, però, si era fermata quasi subito: il Governo Draghi sollevò il disco rosso sull’articolo 6, relativo «all’accertamento della volontà dei territori interessati». Roma riteneva incostituzionale che il passaggio di un municipio da una provincia a un’altra avvenisse con il pronunciamento dei Consigli comunali. L’impugnazione bloccò l’applicazione della legge. Il centrodestra riprovò con la Finanziaria del 2023 (legge 9), che all’articolo 120 introdusse per via legislativa le modifiche territoriali. Ma anche quella norma è stata impugnata (a breve la sentenza). Nell’attesa il Campo largo ha deciso di non fare passi normativi, limitandosi a delineare il percorso.

La decisione

Spanedda chiarisce: «Sulle province e sulla più generale questione dei poteri locali, l’Assessorato è impegnato fin dal primo giorno per dare attuazione agli impegni programmatici. Ereditiamo una sovrapposizione di norme affastellatasi nel tempo e su cui, oggi, pende il ricorso del Governo davanti alla Corte costituzionale e siamo in attesa della sentenza. Fin da ora possiamo affermare con nettezza che i tempi per la ripartenza degli enti di area vasta stabiliti dalle norme saranno certi e sarà compito di questi uffici vigilare sul loro rispetto».

Prossima leggina

L’altro ieri il presidente della commissione Riforme, Salvatore Corrias (Pd), ha ufficializzato la presentazione di una norma ad hoc. Entro il 30 giugno non saranno indette le elezioni di secondo livello previste dalla riforma nazionale Delrio, ciò che porterebbe alle urne i sindaci e i consiglieri comunali. In più dovrebbero decadere, dopo anni, commissari e sub commissari in carica, aprendo la strada a un rinnovamento della dirigenza (anche se Roma stoppò una legge simile del centrodestra nel 2019). L’obiettivo del Campo largo è riaprire i seggi di Città metropolitane e Province solo quando si potrà ridare la parola ai cittadini.

La posizione

Spanedda aggiunge: «Occorre superare la discussione sui confini e su pseudo-frontiere per riportarla sulle cose da fare, su quali soggetti istituzionali devono assumere su di sé gli oneri di funzioni, servizi e procedimenti amministrativi secondo la logica della sussidiarietà». Quindi la sottolineatura: «Vogliamo proporre un nuovo modo di guardare al sistema della democrazia locale costituito da Regione, Città metropolitane, Province, Unioni dei Comuni, Comunità montane e dai 377 municipi sardi. La costruzione di un sistema ordinato dovrà vedere la collaborazione di tutte le rappresentanze, impegnando la Giunta e il Consiglio a reperire le risorse finanziarie affinché le Province abbiano piena operatività e non siano vittima, ancora una volta, di politiche ragionieristiche che non tengano conto delle complessità delle funzioni svolte, strade e scuole in primis».

RIPRODUZIONE RISERVATA