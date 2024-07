Province, in arrivo i nuovi amministratori La legge in Consiglio 

La strada per la costituzione delle nuove Province è spianata. Respinto il ricorso del Governo da parte della Consulta, ora il Consiglio regionale lavora per garantire la transizione verso il nuovo assetto in vista delle elezioni di secondo livello da indire entro il 30 aprile 2025. Questo pomeriggio la conferenza dei capigruppo è chiamata a definire la programmazione dei lavori dell’Assemblea: il 16 luglio, oltre alla mozione per deliberare la richiesta di referendum sull’autonomia differenziata, in Aula potrebbe approdare anche il disegno di legge approvato in commissione Autonomia che prevede undici nuove nomine: 8 di amministratori straordinari per i nuovi enti così come individuati nella riforma del 2021 (cioè per le province di Nuoro, Oristano, Gallura, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Città metropolitana di Sassari e Città metropolitana di Cagliari), e tre di commissari straordinari per le vecchie Province di Nuoro, Sassari e Sud Sardegna. Questi ultimi si occuperanno di predisporre gli atti per la successione dai tre entri soppressi ai nuovi.

Secondo il presidente della prima commissione Salvatore Corrias (Pd), «l’approdo in Aula della legge rappresenta la nostra volontà di dare vigore istituzionale agli enti intermedi, senza i quali il governo del territorio non ha prospettive di certezza, in attesa di restituire queste prospettive alla democrazia attraverso le elezioni». Per vigore istituzionale Corrias intende «tutto ciò che riguarda la pianificazione, la programmazione in capo alle Province su strade e e scuole». In una parola, «il decentramento».

Polemiche

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu sostiene che «finché si tratta di dare la giusta rappresentanza politica agli organi intermedi, noi ci siamo. Ovviamente, nel caso specifico, non si può non ricordare che la maggioranza sta aumentando il numero di amministratori, e questo risponde agli appetiti di chi governa. Ma non si pensa alle reali esigenze della popolazione».

Il riordino delle province ha una parte dedicata all’accertamento della volontà dei territori interessati. Cioè di quei Comuni localizzati al confine tra un nuovo ente e un altro. Per esempio, con una delibera unanime approvata in Consiglio Comunale, Seulo ha già deciso di aderire alla provincia di Nuoro. Per passare nella provincia di Oristano, l’Assemblea di Guspini non ha raggiunto la maggioranza richiesta, e quindi sarà necessario un referendum.

Il fulcro

Su questo aspetto della riforma si sofferma in particolare il capogruppo del Pd Roberto Deriu: «Non è il Consiglio regionale a inventarsi le Province, come scrive chi non sa o è in malafede, ma è la Costituzione a riconoscere l’autonomia alle comunità. Sono loro che la chiedono». Per il Dem il fulcro di questo percorso è proprio questo: «Oggi, per la prima volta da quando è entrato in vigore lo Statuto, abbiamo la disciplina del referendum per consentire alle comunità di aderire o meno a questo o a quell’ente intermedio». Tutto ciò, stabilire i confini delle nuove Province, «va fatto perché stiamo ricreando finalmente un tessuto democratico tra la Regione e i Comuni». La seconda fase è quella di «formare governi democratici cercando di far eleggere direttamente i i presidenti e i Consigli provinciali. Ma per fare questo bisogna cambiare la legge nazionale». (ro. mu.)

