«Province fondamentali, ma lo Stato ci lasci le risorse» 

Passaggio di testimone in casa Upi per rinnovare la presidenza dell'organizzazione dopo la fuoriuscita di Michele de Pascale, eletto nelle scorse elezioni regionali governatore dell’Emilia Romagna. Il successore è Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo, eletto ieri nell'ambito della 35/ma assemblea congressuale che si è tenuta nella sala della Promoteca in Campidoglio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il nuovo presidente dell'Upi nel suo breve intervento di accettazione (parlerà più estesamente oggi) ha sottolineato di aver accettato il nuovo incarico per «riportare al centro del dibattito politico il tema della riforma delle Province. È un mandato per cui inizierò a lavorare da subito, aprendo un confronto con Governo e Parlamento». E ha aggiunto: «Chiedo intanto allo Stato di lasciarci le risorse che ogni anno incassiamo e che siamo costretti a girare a Roma».

Torna quindi sotto i riflettori delle istituzioni il tema delle Province, azzoppate nei fatti nel lontano 2014 con la legge 56 (la cosiddetta Delrio, dal nome del suo autore).

«Spero che chi mi seguirà possa fare meglio di me anche perché gli anni appena trascorsi non sono stati semplici, tra Covid e devastazioni ambientali che spesso hanno devastato il Paese», ha ricordato de Pascale, secondo il quale «il vuoto creato sull’operatività delle Province non ci ha fatto tirare indietro quando si sono dovute affrontare le gravi emergenze degli ultimi anni. Le province italiane continuano a essere centrali nelle istituzioni nazionali ma oggi confermiamo il nostro ruolo di enti più vicini ai cittadini, al di là delle città e delle metropoli, dove vivono più del 70% degli italiani».

