Province e norme sull’edilizia nel “collegato”  

Cresce l’attesa sugli emendamenti della Giunta al collegato alla Finanziaria 2023. Se il ripristino dei cda negli enti rientra nel campo delle ipotesi, di sicuro tra le proposte ci sarà spazio per quella necessaria all’attuazione della riforma degli enti locali. L’ufficialità è arrivata durante il vertice di maggioranza di ieri. Al testo potrebbe essere anche allegata la circolare annunciata dall’assessore all’Urbanistica Aldo Salaris con l’obiettivo di rimettere ordine alle norme sull’edilizia esistenti. Intanto, l’iter della legge prosegue nelle commissioni consiliari. Oggi si riunisce la quarta sull’Urbanistica presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia) per ascoltare l’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu (Lega) che discuterà il testo del collegato per le parti di competenza. Il giorno dopo c’è l’audizione di Andreina Farris (Affari generali) in commissione Autonomia sempre sul collegato, e nello stesso giorno sarà ascoltata l’assessora all’Agricoltura Valeria Satta nella commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az).

Oggi in Consiglio regionale si parla anche di Trasporti. In quarta commissione, nel pomeriggio, sarà ascoltato l’assessore Antonio Moro che farà il punto sulla continuità aerea e marittima e sulle problematiche del collegamento ferroviario con treni a idrogeno sulla tratta Sassari-Alghero. In commissione speciale per l’Insularità sarà sentito invece il docente di ingegneria industriale Alfonso Damiano sulle problematiche energetiche.

