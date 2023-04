Prove tecniche di turismo in Parteolla 

Agriturismo presi d’assalto il lunedì di Pasquetta; escursioni a piedi, in bicicletta o sui quad per apprezzare le bellezze del territorio; ieri l’arrivo dei primi croceristi per un mini tour tra degustazioni di prodotti tipici e una visita a chiese e musei. La stagione turistica nel Parteolla si apre sotto i migliori auspici: «Siamo partiti col botto», ammette Francesco Locci, titolare del museo dell’olio di Dolianova, dove ieri mattina hanno fatto tappa due gruppi di turisti. Francesi, spagnoli, inglesi, tedeschi e thailandesi: tutti curiosi di conoscere da vicino le eccellenze del territorio. «Quest’anno – prosegue Locci – la stagione è partita in anticipo. Non era mai successo che a metà aprile si vedessero così tanti turisti. Altri ne arriveranno la prossima settimana. Abbiamo già diverse prenotazioni anche per maggio e giugno».

Vacanza alternativa

Buon cibo, ambiente, storia e cultura: chi sceglie il Parteolla punta su una vacanza alternativa. «È un tipo di turismo in forte espansione – racconta Christian, guida turistica con una lunga esperienza alle spalle – chi acquista questi pacchetti è molto interessato a conoscere i prodotti tipici e le tradizioni più antiche».

Appena arrivati a Dolianova, i croceristi hanno visitato la Cattedrale di San Pantaleo, uno dei monumenti meglio conservati e più interessanti dell’arte romanica in Sardegna. Poi la tappa al museo dell’olio “Sa Mola de su Notariu” ospitato nella villa seicentesca della famiglia Boyl dove venne realizzato il primo frantoio. Quattro secoli di storia della tradizione olearia raccontati attraverso un’esposizione di antichi strumenti impreziosita da una rarissima collezione di lucerne provenienti da tutte le parti del mondo. Infine la degustazione dell’olio con la possibilità per i visitatori, grazie al supporto tecnologico del Qr code, di avere tutte le informazioni sul proprio smartphone nella lingua preferita. Un modo per apprezzare ancora meglio i tesori della tradizione.

Francesi entusiasti