Prove tecniche di rinascita per il borgo di Montevecchio 

Si sono presentati in tanti, residenti e non, ieri pomeriggio, all’assemblea convocata nei locali dell’ex mensa impiegati di Montevecchio dall’amministrazione comunale di Guspini (assessorato all’Urbanistica) con la partecipazione del Comune di Arbus e del Parco Geomineraio della Sardegna per condividere un Piano per il recupero del borgo minerario, finanziato dal Parco geominerario e in adeguamento al Piano paesaggistico regionale, la cui elaborazione è stata affidata allo studio Apei.

A Montevecchio ieri si è discusso di varie problematiche in un incontro aperto per costruire, con l’apporto di tutti, lo strumento di pianificazione e una strategia di riqualificazione che consenta interventi edilizi senza eccessivi passaggi amministrativi. Il sindaco Giuseppe de Fanti all’inizio dell’incontro ha dato la disponibilità a ascoltare le richieste, incassando l’approvazione del suo omologo di Arbus, Paolo Salis, che ha delegato a partecipare l’assessore all’Urbanistica Alessandro Pani. Il direttore del Parco, Fabrizio Atzori, ha auspicato una collaborazione tra il suo ente e i due Comuni per realizzare il piano, i cui contenuti sono stati illustrati dall’architetta Enrica Campus: si parte ovviamente dagli edifici e spazi esterni esistenti per restituire al borgo i connotati di una vita pubblica, fatta di persone, e non più quelli di un borgo industriale. Al centro, la collaborazione fra pubblico e privato.

«Stiamo lavorando intensamente agli aggiornamenti di tutti i piani di pianificazione del territorio comunale», spiega Alberto Lisci, assessore all’Urbanistica di Guspini: «Tra i più attesi c’è quello di Montevecchio, uno strumento che consentirà tra le altre cose lo snellimento burocratico degli interventi edilizi della frazione».

«È da anni che si parla di questo obiettivo», ricorda Marcello Pistis del gruppo di minoranza Impari, nel Consiglio comunale di Guspini: «Senza uno strumento di pianificazione non si può parlare di sviluppo. È indispensabile individuare gli edifici da valorizzare in sussidiarietà, non solo col terzo settore secondo referenze di tipo culturale ma anche con soggetti economici che vogliano portare le proprie idee e competenze, investire e fare impresa, non in solitudine ma nel contesto di una pianificazione condivisa».

Le richieste dei residenti

Le richieste dei residenti riguardano innovazioni e migliorie dei servizi primari. Ivan Fonnesu: «Vorrei che il Villaggio Rolandi perdesse lo status di proprietà privata per impedire l'abusivismo imperante e la decadenza degli spazi comuni e che, inoltre, venga collegato alla rete fognaria come il resto di Montevecchio. La strada provinciale, inoltre, è in condizioni pietose: a percorrerla si rischia la vita».Carlo Mameli: «Auspico la realizzazione di un impianto fognario e tutti i sevizi a Montevecchio, in particolare al Villaggio Rolandi».Sergio Montis: «Serve una sinergia fra Comune e privati per il rilancio ai fini turistici del Villaggio Righi. Propongo pannelli esplicativi delle attività svolte posti davanti agli edifici minerari, mostre fotografiche permanenti e altre attività culturali e ricreative, compreso un parco giochi per il quale si potrebbe utilizzare l’acqua delle dighe Zerbino e Donegani: penso a fontane musicali e altri effetti scenografici». Meno entusiasta Giuseppe Piddiu: «Per noi residenti non esiste nessuna amministrazione». Ilenia Porta: «Sicuramente sarebbe bello togliere le varie recinzioni che ci sono in giro per il borgo, soprattutto quelle relative agli scalini che portano al vecchio campo sportivo dove giocava il Montevecchio. Non avendo una passerella pedonale in quel tratto, era l’unico posto sicuro per noi pedoni, per raggiungere il centro della frazione».

La priorità? Le strade

Per Manuele Levanti, operatore turistico, l’assemblea è «un buona notizia in vista dell’inizio della stagione turistica. Ce lo aspettavamo ma i fatti concretisono un’altra cosa. Il rilancio del territorio parte dalle strade: esistenti da centinaia d’anni, non possono essere lasciate in abbandono. La viabilità è essenziale per la valorizzazione e per la tutela di un territorio. Senza il costante transito delle persone subentra l’abbandono. Il miglioramento della rete stradale resta un obiettivo comune per tutti, anche per i naturalisti e i cacciatori che giornalmente frequentano la zona».

RIPRODUZIONE RISERVATA