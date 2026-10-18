prove multiple, argento tricolore per marras 

Argento di Andrea Marras (Ichnos Sassari) ai campionati italiani di prove multiple Under 16 disputati a Casalmaggiore (Cremona). Molto bene i Cadetti, grazie al terzetto Ichnos, con il secondo posto di Marras, che con 4622 punti ha sfiorato il primato sardo (4660 di Emanuele Barra), il quarto di Nicolò Carta, 4364, e il sesto del gemello Lorenzo, 4294. Meno bene le Cadette Elisa Marcucci (Ichnos, 3325), Carole Zavaglia (Amsicora, 2964) e Greta Selloni (Sport è vita, 2652). Apprezzabile il quinto posto finale al Trofeo delle Regioni.

Marcia

Tredicesima piazza per Edoardo Barra (Lib. Campidano) a Imola nei 10 km (47’18”, a solo 28” dal primato regionale di Stefano Cicalò) dei Societàri Under 18 di marcia. Tra le allieve Aurora Fumanti (Shardana), 56’18”. Nel Trofeo Giovanile per Regioni Sardegna undicesima con Giulia Piergiovanni (Cus Sassari, 22’48”) ed Elena Demuru (P. Torres, 24’29”) nei 4 km Cadette. Nei 2 km Under 14, benissimo Pietro Grabesu (Pod. Sassari) in 10'43", Greta Diana (Olympia Villacidro, 11’15”) e Clara Flore (Pod. Sassari 12’00”), Sofia Soddu (Atletica Fluminimaggiore, 12’36”). ( al.fl. )

RIPRODUZIONE RISERVATA