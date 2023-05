Prove libere, Verstappen detta già legge 

Miami. La prima giornata di prove libere per il Gran Premio di Miami di Formula 1, si chiude con il miglior tempo (1’27”930) della Red Bull di Max Verstappen, che nella sessione pomeridiana precede di 4 decimi la Ferrari di Carlos Sainz e di 5 quella Charles Leclerc, protagonista di un “dritto” nel finale.

Nella prima sessione, dopo quasi un’ora in sordina, c’era stato l’exploit finale delle Mercedes. Le Stelle d'Argento avevano preceduto tutti con due sussulti negli ultimi minuti: George Russell il più veloce in 1’30”125 davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton (a 0”212) e alla Ferrari di Charles Leclerc (a 0”324). Quarto a 0”424 il campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen (ma con gomma dura), poi l'altra Rossa di Carlos Sainz a sei decimi (0”599). Settima la Aston Martin di Fernando Alonso (a 1”106) e solo undicesima l'altra Red Bull di Sergio Perez (a 1”441).

Il programma del Gran premio di Miami, sul circuito attorno all’Hard Rock Stadium, prosegue oggi in diretta su SkySport F1. Alle 8.30 la terza sessione di prove libere, alle 22 le qualifiche (anche in chiaro alle 23.30 su Tv8). Domani alle 21.30 la gara (anche su Tv8, ma in differita alle 23).

RIPRODUZIONE RISERVATA