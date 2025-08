Prove in Ungheria, Leclerc buon terzo dietro le McLaren 

Budapest. La McLaren di Lando Norris è stata la più veloce nelle prime due sessioni di prove libere in Ungheria e alle sue spalle non poteva che esserci Oscar Piastri. Dietro il britannico (1’15”624) e l’australiano leader del Mondiale di Formula 1, però, il terzo tempo è stato sempre della Ferrari di Charles Leclerc. Sesta a fine giornata l’altra Rossa, quella di Lewis Hamilton (che era stata quinta nella prima ora), decimo tempo per la Mercedes di Kimi Antonelli. Più indietro la Red Bull di Max Verstappen, 14° e investigato per unsafe release.

In attesa della terza sessione (oggi alle 12) e delle qualifiche delle 16, si può dire che è stato un venerdì positivi per le Ferrari, che mostrano di avere un buon passo gara. Per il Gran premio di domenica alle 15 (diretta su Sky Sport), però, sarà fondamentale la griglia di partenza su un circuito dove, di fatto, l’unico punto di sorpasso è la staccata della prima curva.

Parla Vasseur

Ieri, all'indomani dell'annuncio del suo rinnovo con la scuderia di Maranello, Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha parlato a Sky Sport: «All'inizio stagione abbiamo dovuto fare delle concessioni e abbiamo perso il ritmo di sviluppo», ha detto, «ma ora siamo tornati sulla strada giusta. Non dobbiamo pensare che abbiano qualcosa di segreto: è una questione di tanti piccoli passi costanti, non di un grande balzo improvviso». Poi ha annunciato: «Ci saranno nuovi ingressi, servono visione e processo. Sappiamo che è una sfida, dobbiamo essere concentrati per remare tutti nella stessa direzione. Dopo Budapest avremo la pausa (di tre settimane ndr ) e sarà importante per ricaricare un po' le batterie».

Per il futuro è lecito essere ottimisti perché la McLaren è ancora avanti a tutti ma «il distacco in gara ora è intorno ai due decimi. Questo significa che non siamo lontani come sembra». Non rimane che dimostrarlo in gara, magari già a partire dal fine settimana sull'Hungaroring teatro di trionfi ferraristi, ad esempio con il grande Michael Schumacher. Ed è bene ricordare che Lewis Hamiltom a Budapest ha fatto collezione di successi, con otto vittorie e nove pole position.

