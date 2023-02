Prove in Bahrain «Per la Ferrari buone sensazioni» 

Bahrain. Il bi-campione del mondo Max Verstappen al volante della Red Bull ha chiuso al comando la prima giornata di test di Formula 1 a Sakhir in Bahrain che ha dato il via alla stagione 2023. L’olandese, con il tempo di 1’32’’837 e 157 giri percorsi, ha preceduto lo spagnolo Fernando Alonso, a 0’’029 (60 giri), e il ferrarista Carlos Sainz, a 0’’416 (72 giri). Quarto tempo per il pilota del Cavallino Charles Leclerc, a 0’’430 (64 giri), quinto il britannico Lando Norris su McLaren a 0’’625 (40 giri). Oggi la seconda giornata.

Le prime impressioni di Frederic Vasseur, nuovo team principal della Ferrari, sono positive. «È una fase preliminare ma le sensazioni sono buone. Era importante fare chilometri, stiamo sviluppando il piano previsto. La Ferrari è un grande team, qui le motivazioni e la passione che circondano la squadra sono più visibili». Sainz era un vecchio pallino di Vasseur: «Sono stato vicino a lavorare con lui alla Renault, poi ho provato a prenderlo alla Sauber ma non ha voluto», ha detto il team principal, che ha ritrovato Leclerc dopo tre anni. «Adesso è più maturo. Finora sta andando bene, ma lui ha fatto bene in qualunque team. Ci vogliamo bene e c’è collaborazione. Sono soddisfatto della coppia di piloti».

