Prove in Bahrain, Antonelli stupisce sulla Mercedes 

Prima giornata di test invernali della Formula 1 in vista del via del Mondiale al via il 16 marzo in Australia e nessuna grande sorpresa. Ma a Sakhir, nel deserto del Bahrain, colpiscono subito gli esordi del sette volte iridato Lewis Hamilton sulla Ferrari (12/o crono assoluto) e soprattutto del giovane pilota italiano Kimi Antonelli alla guida della Mercedes: il ragazzo bolognese ha girato solo nella sessione del mattino e ha chiuso al comando la classifica dei tempi prima della pausa pranzo per poi lasciare il posto al compagno di scuderia George Russell.

La prima giornata di test come prestazioni è sembrata ricalcare i rapporti di forza visti alla fine dell’ultimo campionato, con la McLaren capace di vincere il titolo Costruttori sulla Ferrari e Max Verstappen vincitore tra i piloti con la Red Bull. A griffare il primo miglior tempo ieri è stata infatti la scuderia di Woking con Lando Norris (in 1’30’’430) che ha preceduto la Mercedes di Russell e il campione del mondo Verstappen. Quarto tempo a quasi mezzo secondo da Norris per la Ferrari di Charles Leclerc, che ha chiuso la sua sessione davanti all’ex compagno di squadra Carlos Sainz passato alla Williams. Missione compiuta per Hamilton, che ha concluso con il quinto tempo in 1’31’’834 e 69 giri effettuati. Qualche sovrasterzo per la SF-25 nei primi chilometri in pista, dove la scuderia di Maranello ha sfoggiato la principale novità nella sospensione anteriore: la Ferrari ha abbandonato il sistema push-rod per passare a quello pull-rod.

Sir Hamilton tornerà in pista oggi e domani, spartendosi il lavoro con il compagno di squadra Leclerc. Vera sorpresa della giornata è stato il blackout di energia elettrica su tutto il circuito a metà giornata con i meccanici ai box costretti a usare le torce e la sessione di test fermata dalla bandiera rossa. Contrattempo che ha portato a un prolungamento dei test di un’ora.

In vista della nuova stagione la Fia ha confermato ufficialmente l’entrata in vigore del “regime speciale” peril GP nel Principato di Monaco: i venti piloti dovranno fare due soste obbligatorie. La nuova regola è ratificata e quindi in vigore.

