Prove generali per Cus e Sarroch 

Il ventiduesimo Trofeo Giacomo Cabras, in programma oggi e domani a Sant’Antioco, costituisce il primo esame da grandi per Cus Cagliari e Sarlux Sarroch, a due settimane dall’inizio della serie A3 di volley. Allenamenti iniziati dopo Ferragosto, test match, e ora il torneo che ricorda il giovane libero dell’Olimpia Sant’Antioco, mancato nel 2001 a 22 anni. Il livello sale ulteriormente grazie alla contemporanea promozione in serie A di Cus e Sarroch e all’invito accolto dal Volley Marcianise, squadra di A3 e dalla Consoli Brescia che milita in A2 da dieci anni.

Le altre

Non stanno a guardare le altre squadre che disputeranno i campionati nazionali. A La Maddalena Capo d’Orso Palau (B1 femminile), Garibaldi (B2 femminile) insieme all’Hermaea Olbia (A2 femminile) hanno tenuto a battesimo la nuova pavimentazione del Palazzetto della Maddalena. E domani a Ossi allenamenti congiunti delle quattro formazioni sarde della B2 femminile, Alfieri Cagliari, Audax Quartucciu, Garibaldi La Maddalena e La Smeralda Ossi.

Il torneo

Da oggi a Sant’Antioco al Palazzetto “Giacomo Cabras” si respira aria di grande volley. Alle 18 scendono in campo Cus Cagliari e Volley Marcianise. Per il coach Simone Ammendola l’occasione per presentare i volti nuovi come lo schiacciatore polacco Slowimir Bush, il palleggiatore argentino Martin Kindgard già esperti della categoria come Michael Menicali e Michele Marinelli, e i giovani Ionut Ambrose, ex Civitanova, e Matteo Miselli rientrato dopo un’esperienza negli Stati Uniti. Il Marcianise è una squadra notevolmente ringiovanita e rinforzata dallo schiacciatore argentino Tomas Gallo, e da Manuel Alfieri, che ha giocato in A1 e A2.

Alle 20,30 è il momento di Sarlux Sarroch e Consoli Brescia. Il coach Marco Franchi attende conferme dagli artefici della promozione. Conta sul carisma di Marco Fabroni, sull’esperienza dello schiacciatore polacco Lucas Ciupa e sull’entusiasmo dei nuovi arrivati, come il centrale Francesco Fortes, gli schiacciatori Filippo Agostini e Manuel Beghelli (di casa a Sant’Antioco dove ha giocato tre stagioni fa), e il libero Francesco Giaffreda. Sabato alle 17,30 si affrontano le due perdenti, alle 20 la finale.

Per le altre squadre che prenderanno parte ai campionati nazionali questo sarà l’ultimo weekend di lavoro, poi sarà campionato. Una settimana dopo, il 14 e 15 ottobre via ai campionati maschili della Lega Pallavolo Serie A.

Sabato prossimo, in serie B1 femminile, esordio casalingo del Capo d’Orso Palau contro l’Igor Volley Trecate. Quattro incontri nella B2 femminile, Alfieri-Volley Friends Roma, Ostia-Audax, Garibaldi-Roma 7 Volley, Europea 92 Isernia-La Smeralda. In serie B maschile la Stella Azzurra Sestu esordirà a Monza contro il Vero Volley, mentre la Forma Carni Borore osserva il turno di riposo.

