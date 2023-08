Prove generali con Latte Dolce e Ossese 

Olbia. La solitudine del numero primo Maarten van der Want sta per finire: l’Olbia prova a chiudere col Parma per il prestito del 20enne Filippo Rinaldi, ma qualora l’operazione non dovesse andare in porto sarebbe pronta un’altra soluzione.

Lo assicura Tomaso Tatti, direttore sportivo dei bianchi, tornati al lavoro ieri al “Nespoli”. Chiusi la prima fase della preparazione e il ritiro di Buddusò, la squadra di Leandro Greco continuerà ad allenarsi a Olbia dove andranno in scena i test con Latte Dolce, sabato, e Ossese, il 19 agosto: col campionato di Serie C al via il 3 settembre e la Coppa Italia il 4 ottobre (presumibilmente contro la Torres a Sassari), altre amichevoli potrebbero essere organizzate in vista delle competizioni ufficiali.

Intanto, sul mercato è caccia al portiere da affiancare all’esperto Van der Want ma anche a un difensore centrale. «Abbiamo lasciato qualche casella vuota perché volevamo vedere come sarebbe andato il ritiro, ma la squadra è a buon punto», sottolinea Tatti, che all’indomani del varo del calendario, che definisce «buono», si dice soddisfatto anche del girone: «Sembra quasi una Serie B, ciò che renderà le sfide più belle», commenta il diesse.

L’Olbia debutterà in casa contro la big Cesena e al “Nespoli” affronterà pure il primo derby di campionato con la Torres, il 17 settembre. Due i turni casalinghi consecutivi: con Carrarese il 24 settembre e Ancona il 1° ottobre, che al ritorno si tradurranno in altrettante trasferte di fila (4 e 11 febbraio).

