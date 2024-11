Prove e selezioni dei cavalieri: la pista è pronta 

La Fondazione Oristano, grazie a un finanziamento di 45mila euro del Comune, ha completato i lavori di adeguamento della pista di Cort’e Baccas.Nel percorso, utilizzato dall’associazione Cavalieri per le prove della Sartiglia, gli operai coordinati dall’ingegnere della Fondazione Oristano, Cristian Licheri, hanno terminato il montaggio del nuovo steccato indispensabile per svolgere in sicurezza gli allenamenti in vista della prossima Sartiglia. «Un lavoro importante e particolarmente atteso dai cavalieri della Sartiglia – spiega il presidente della Fondazione Oristano Carlo Cuccu -. L’intervento è stato preceduto da una conferma ufficiale dell'associazione Cavalieri sull'interesse all'uso della pista, pronta a ospitare le prove e le selezioni».Il sindaco precisa: «Comune, Fondazione Oristano e associazione Cavalieri hanno lavorato in stretta sinergia per risolvere questo problema, individuando la soluzione più adatta per consentire alla pista di rispettare l’ordinanza Martini». Il tracciato si snoda su 820 metri. «L’intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza dello steccato – precisa l’assessore Luca Faedda -. La staccionata in legno è stata rimpiazzata da una protezione in PVC e ci mette in linea con l’ordinanza Martini. L’omologazione della Fise sarà un passaggio successivo».

