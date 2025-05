Prove di tregua nei vertici romani  

Prove di pace. Prima l’incontro tra Leone XIV e il presidente ucraino in Vaticano, poi il faccia a faccia tra lo stesso Zelensky e il vice presidente degli Stati Uniti, J. D. Vance a Villa Taverna. E ancora Giorgia Meloni che a Palazzo Chigi riunisce lo stesso Vance e Ursula von der Leyen. E oggi i leader di Germania, Francia e Gran Bretagna potrebbero parlare con Donald Trump nel giorno della telefonata tra il presidente degli Stati Uniti e Putin.

Vaticano

Il Vaticano entra in gioco come sede neutrale per tessere la pace. Un ordito filato dal funerale di Bergoglio, con lo storico faccia a faccia di Trump e Zelensky tra le navate di San Pietro, e che con l'insediamento di Leone XIV ha arricchito la trama dei preziosi fili di più incontri diplomatici. Nella giornata dedicata alla sua messa di intronizzazione Prevost ha dato spazio a due bilaterali, quello con la presidente del Perù di mattina, e quello riservato a Zelensky dopo la messa in cui Leone XIV ha parlato di pace «giusta e duratura» per l'Ucraina. Non appena Leone è stato eletto, Zelensky è stato uno dei primi a congratularsi col Pontefice americano e a rivolgergli subito un invito a recarsi a Kiev. Ma le attese per un viaggio di Prevost, magari con delle soste sui luoghi dei crimini russi, potrebbero essere gelate. Andare in Ucraina potrebbe pregiudicare quel filo che il Vaticano sta tentando (da tempo) di imbastire parallelamente con Mosca grazie all'attività di mediazione umanitaria. E dopo Zelensky, il pontefice vedrà Vance con cui si potrebbero definire ulteriori dettagli per quanto riguarda il dossier ucraino. E in occasione dell'insediamento, il pontefice ha avuto degli scambi con il cancelliere tedesco, Friederich Merz, la presidente dell'Ue, Ursula Von der Leyen, e il presidente di Israele, Isaac Herzog.

La diplomazia

E dopo la stretta di mano nella Basilica di San Pietro, c’è stato l’incontro nei giardini di Villa Taverna, in un clima disteso e sorridente tra Zelensky e JD Vance; l’occasione per archiviare lo scontro dello Studio Ovale di febbraio, e per parlare di tregua, del fronte e di sanzioni. Ma soprattutto per discutere dell’attesa telefonata di oggi tra Donald Trump e Vladimir Putin, che potrebbe portare a una svolta nel percorso verso la fine del conflitto. «Un buon incontro», lo ha definito Zelensky, durato 30 minuti in cui il leader di Kiev ha ribadito il suo nuovo leitmotiv di questa fase: «L’Ucraina è pronta a impegnarsi in una vera diplomazia e ho sottolineato l'importanza di un cessate il fuoco completo e incondizionato il prima possibile», chiedendo di «esercitare pressione sulla Russia finché non sarà desiderosa di fermare la guerra». Giorni caldissimi, tanto che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha parlato della prossima settimana come "cruciale" per le sorti del conflitto, mentre l'asse dei volenterosi di Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Keir Starmer hanno chiesto al segretario di Stato Usa Marco Rubio, anche lui in Vaticano, di poter parlare con il tycoon per coordinarsi prima del colloquio con lo zar.

Il ruolo dell’Italia

E per circa un’ora, a Palazzo Chigi, la premier Meloni ha riunito Vance e Ursula von der Leyen. L’inizio di un dialogo che le parti vogliono porti a un accordo commerciale tra Washington e Bruxelles dopo la crisi dei dazi. La premier non ha nascosto la soddisfazione, dicendosi «orgogliosa di questo passo in avanti per l'unità dell'Occidente». E se «i problemi da superare» sono sul tavolo, ammette anche Meloni a inizio incontro, «le relazioni tra Europa e Stati Uniti sono fondamentali nell'ambito di un Occidente che vuole mantenere la sua unità, la sua forza, e deve essere ancora in grado di disegnare la rotta».

RIPRODUZIONE RISERVATA