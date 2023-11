Prove di stabilità sugli alberi  e ripartono i lavori 

Riprenderanno la prossima settimana i lavori di riqualificazione del lungomare di Torregrande, interrotti a poche settimane dall’avvio «perché - aveva spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete - il sottosuolo aveva rivelato caratteristiche diverse da quelle prese in considerazione in sede di progettazione». Due giorni fa sulla passeggiata Eleonora d’Arborea è stato effettuato un sopralluogo al quale hanno preso parte Comune, progettisti e agronomo. «Sono stati stabiliti alcuni accorgimenti sull’iter procedurale da seguire - fa sapere l’esponente dell’esecutivo - il cantiere ripartirà con le prove di stabilità dei pini». Un passaggio, precisano dal Comune, già inserito in progetto e che «in alcun modo ha a che vedere con la sentenza del Tar sul ricorso del Comitato che si oppone all’abbattimento degli alberi» aggiunge l’ingegnera Sara Angius. Sarà un’impresa specializzata a testare l’eventuale precarietà degli esemplari che si affacciano sul lungomare. «I test riguarderanno solo i pini che non sono destinati ad abbattimento - va avanti il tecnico comunale - saranno eseguite prove di forza simulando l’impatto che le condizioni climatiche della zona possono arrivare ad esercitare». Nessun passo indietro, invece, sui 34 pini da sradicare e sostituire. ( m.g. )

