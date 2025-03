Prove di playoff per Sarlux e Cus domani in A3M 

È l’ultima giornata della serie A3 di volley prima dei playoff. La Sarlux Sarroch e il Cus Cagliari, rispettivamente al sesto e settimo posto in classifica hanno la mente rivolta alla seconda fase, da sabato prossimo. Senza trascurare l’importanza delle partite in calendario domenica, quando tutti gli incontri inizieranno in contemporanea, alle 18, Sarroch a Mantova, Cus Cagliari al Pala Pirastu con San Donà. L’incertezza non è sull’attuale classifica ma sulle avversarie che si troveranno di fronte nei playoff, per i primi tre posti è battaglia tra la capolista San Donà e le inseguitrici Belluno e Acqui Terme.

La Sarlux Sarroch si presenta a Mantova con due vittorie consecutive e un periodo di prestazioni soddisfacenti e incoraggianti. Con la convinzione di aver intrapreso un percorso di crescita nel rendimento e nei numeri, che allarmano le altre pretendenti alla promozione. Il Gabbiano Mantova nel girone di ritorno ha rallentato la corsa, domani la sfida è aperta. All’andata Sarroch vinse 3-1.

Il Cus Cagliari trova l’avversario meno comodo, il San Donà, squadra solita a risolvere le partite al tie break. Quattro sconfitte consecutive e il ko di Brugherio hanno prodotto la voglià di ripartire e riscattarsi, senza accusare contraccolpi negativi. Simeon ha qualche problema di acciacchi nella formazione, Gozzo è rimasto in panchina a Brugherio, Marinelli è indispensabile ma non è al meglio.

Serie B

Altra tappa da brividi nel cammino della Capo d’Orso Palau, in serie B femminile. La quinta di ritorno prevede la trasferta a Brà contro la Libellula Volley, settima in classifica a -4 dalle ragazze di Guidarini. Stasera il match clou del girone B della B2 femminile è Duovolley-Pan Alfieri, praticamente uno spareggio per il terzo posto, dove le due squadre sono quasi appaiate, con miglior quoziente set per le lombarde. Impegni esterni per il Garibaldi La Maddalena a Lazzate contro la penultima, e La Smeralda Ossi a Gorla Minore con il Volley Orsa. Impegno casalingo per l’Audax Quartucciu che al Pala Beatrice (ore 17) ospita l’Orago. In B maschile trasferta per la Pallavolo Decimomannu, a Sora contro l’Argos Volley.

RIPRODUZIONE RISERVATA