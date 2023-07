Prove di normalità dopo la rivolta 

Parigi. È finita? «Assolutamente no, lungi da noi pensarlo. È un lavoro lungo, abbiamo avuto notti di terribile violenza, ora altre più calme. Ma procediamo con grande prudenza». Dall’Eliseo rispondono così a chi chiede se Emmanuel Macron sia convinto che ormai il peggio sia passato. Certo, si è passati da 1.300 fermi a 150, e l’altra notte è stata la prima senza scontri. Ma la ferita è profonda e può riaprirsi da un momento all’altro. Uomini e mezzi restano sul terreno, 45.000 fra poliziotti e gendarmi. «Gradualmente» si cerca di tornare alla normalità.

Prima la tragedia di Nahel, ucciso con un colpo al petto a soli 17 anni da un poliziotto che lo aveva fermato alla guida dell’auto. Poi la reazione che ha scosso la Francia dalle banlieue - che hanno letteralmente preso fuoco con migliaia e migliaia di incendi, devastazioni, saccheggi - fino al centro delle città, Parigi compresa. Per provare a voltare pagina, Macron incontrerà oggi all’Eliseo oltre 200 sindaci di centri che hanno subito di più la violenza. Ma non è facile, come ha dimostrato la rabbia che si respirava ad Hay-les-Roses, dove il sindaco Vincent Jeanbrun, che ha visto la violenza aggredire in piena notte la famiglia, ha avuto parole durissime: «È la democrazia che è stata attaccata - ha detto - è ora di dire basta».

