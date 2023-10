Prove di gemellaggio tra Quartu e Spagna 

Un’asse fra Quartu e Chinchilla - in Spagna - per promuovere le tradizioni locali e le produzioni artigianali nei rispettivi territori, in vista di uno scambio culturale.

Ieri il primo incontro nell’ex Convento dei Cappuccini per lavorare ad un eventuale gemellaggio «con l’obiettivo di rinforzare, valorizzare e far conoscere anche oltre i propri confini nazionali le rispettive tradizioni e le eccellenze della produzione enogastronomica e artigianale, anche nell’ottica di una crescita turistica delle due comunità», fanno sapere dal Comune. «Le culture sarda e spagnola sono d’altronde molto vicine sotto tanti aspetti, anche in virtù dei quattro secoli percorsi insieme tra Medioevo ed età contemporanea».

Fra i punti di forza di Quartu la produzione del pane, del vino e dei dolci, il ballo e il canto improvvisato, la filigrana e i tessuti. Presenti al meeting l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra, l’assessora di Chinchilla de Monte-Aragón e sindaca de La Felipa Angela Gomez, il docente dell’Università di Albacete Vose Fajardo, il vicepresidente nazionale dell’associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (Aicree) Efisio De Muru e il consigliere comunale quartese, anche dirigente Aicree, Francesco Piludu.

