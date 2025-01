prove di fuga per il budoni 

Ghilarza 1

Budoni 2

Ghilarza (4-4-2) : Atzeni, Ibba, Chessa, Wojcik, Floris, Gaita (50’ st Defrassu), Erbì (32’ st Orro), Maugeri (47’ st Carboni), Chappino, Vorticoso (37’ st Rubattu), Cossu. In panchina Miscali, Melis, Salvini, Chergia. Allenatore Floris.

Budoni (4-4-2) : Forzati, Ferrari da Silva, Raimo, Bringas, Farris, Esposito, Veneroso (22’ st Belloni), Barboza (22’ st Scioni) Tapparello (35’ st Cappai), Felix, Piassi (43’ st Spano). In panchina Moscatirolo, Hundt, Stefanoni, Mesina, Cannas. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Carluccio di L’Aquila.

Reti : pt 21’ Tapparello; st 5’ Gaita,17’ Piassi (r).

Note : espulsi Chessa e Chappino, ammoniti Erbì e Tapparello.

Ghilarza. Il Budoni espugna il Walter Frau battendo il Ghilarza per 1 - 2 e conquista tre punti pesantissimi che, grazie al contemporaneo pareggio interno del Monastir, portano a tre i punti di vantaggio sulla compagine cagliaritana. Non è stato però facile per i primi della classe superare i giallorossi assetati di punti che hanno messo in campo tanta volontà, ma che alla fine hanno dovuto arrendersi essendo rimasti in 9 per le espulsioni di Chessa e Chappino. È evidente che in queste condizioni una squadra tecnicamente molto forte come quella di Cerbone ha avuto vita facile nell’amministrare l’ultima parte del match.

Le reti

Il risultato si sblocca al 21’ grazie a Tapparello, bravo a mettere in rete un grande assist di Piassi. Al 37’ Chappino sfiora il pari ma la sua conclusione colpisce il palo. Nella ripresa il Ghilarza pareggia con la rete di Gaita che dalla distanza sorprende Forzati dopo un disimpegno errato degli ospiti. Al 17’ il penalty trasformato da Piassi molto contestato che cambia volto alla gara anche per l’espulsione di Chessa e poi quella di Chappino al 41’ della ripresa.

