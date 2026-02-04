Prove di discesa: Franzoni è 2° 

BORMIO. La pista Stelvio di Bormio ha ospitato la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Milano Cortina, in programma sabato, con l'azzurro Giovanni Franzoni che ha fatto segnare il secondo miglior tempo, 16 centesimi alle spalle dello statunitense Ryan Cochran- Siegle (sceso in 1’56”08) e 24 meglio del fuoriclasse svizzero Marco Odermatt, quarto.

Quinto tempo per Dominik Paris, a quasi un secondo di distacco, preceduto anche dall’altro elvetico Alexis Monney. Quanto agli altri italiani, si sono concentrati di poco fuori dalla top ten, con il 13° posto di Mattia Casse, il 14° del veterano Christof Innerhofer e il 15° di Florian Schieder.

Il responso cronometrico ha un valore relativo in una giornata dedicata soprattutto alla presa di contatto con la pista, peraltro ben conosciuta da tutti gli atleti, che per la maggior parte hanno spinto più nelle prime sezioni del tracciato, quasi rialzandosi nella parte finale. Da segnalare l’incidente al norvegese Fredrik Moeller, trasportato in ospedale con l’elicottero.

Oggi e domani altre due prove cronometrate, mentre è saltata per troppa neve quella femminile di oggi sull’Olimpia delle Tofane, a Cortina.

