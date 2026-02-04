VaiOnline
Sci.
05 febbraio 2026 alle 00:30

Prove di discesa: Franzoni è 2° 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

BORMIO. La pista Stelvio di Bormio ha ospitato la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Milano Cortina, in programma sabato, con l'azzurro Giovanni Franzoni che ha fatto segnare il secondo miglior tempo, 16 centesimi alle spalle dello statunitense Ryan Cochran- Siegle (sceso in 1’56”08) e 24 meglio del fuoriclasse svizzero Marco Odermatt, quarto.

Quinto tempo per Dominik Paris, a quasi un secondo di distacco, preceduto anche dall’altro elvetico Alexis Monney. Quanto agli altri italiani, si sono concentrati di poco fuori dalla top ten, con il 13° posto di Mattia Casse, il 14° del veterano Christof Innerhofer e il 15° di Florian Schieder.

Il responso cronometrico ha un valore relativo in una giornata dedicata soprattutto alla presa di contatto con la pista, peraltro ben conosciuta da tutti gli atleti, che per la maggior parte hanno spinto più nelle prime sezioni del tracciato, quasi rialzandosi nella parte finale. Da segnalare l’incidente al norvegese Fredrik Moeller, trasportato in ospedale con l’elicottero.

Oggi e domani altre due prove cronometrate, mentre è saltata per troppa neve quella femminile di oggi sull’Olimpia delle Tofane, a Cortina.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 