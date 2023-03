Prove di dialogo tra i pastori e la coop 

Il presidente Pala ha inoltre illustrato per punti il piano industriale dall’efficientamento energetico con il progetto di fotovoltaico, gli interventi allo stabilimento con la creazione di nuovi spazi per visite e degustazioni e l’automazione della lavorazione all’impianto di depurazione. «Per realizzare tutto questo», ha detto Pala, «ci vorranno almeno 4 o 5 anni, ma bisogna cominciare adesso a dargli gambe. Il progetto andrà avanti con gli incentivi, ma in ogni caso bisognerà essere capaci di gestirli».

Prove di dialogo tra l’opposizione e la maggioranza all’interno della cooperativa dei pastori di Nurri. Ieri una trentina di soci hanno incontrato il presidente Salvatore Pala per discutere le problematiche che attanagliano il mondo agro pastorale e le situazioni ancora irrisolte dell’azienda. Toni pacati e costruttivi.

Piano industriale

L’opposizione ha messo sotto la lente di ingrandimento il piano di sviluppo industriale. «Il piano industriale», ha detto Gianluigi Argiolas ex vice presidente della cooperativa, «è un fatto positivo ma va spiegato ai soci. Il cda e il presidente non hanno dato fiducia ai soci, questa situazione sta creando uno stacco tra allevatori e cooperativa». La richiesta al presidente è stata dunque quella di un’informazione continua per poter essere partecipi su quello che la cooperativa fa. «Siamo nati per produrre latte e vendere formaggio», ha detto Mario Usala, «ma abbiamo diritto ad avere un riscontro diretto magari attraverso un sito dove è possibile trovare tutto».

Fotovoltaico

Qualche attimo di tensione sulla questione fotovoltaico che già mesi fa aveva contrapposto un gruppo di soci al presidente. Il motivo? L’acquisto di alcuni terreni ad Isili nella zona di Perd’e Cuaddu: dubbi sulla proprietà e su un possibile conflitto di interessi. «Se riusciremo a trovare i terreni a Nurri», ha ribadito Pala, «rinunceremo a quelli di Isili, sarà però necessario trovare anche una sottostazione Enel che oggi a Nurri si trova in una zona privata».

Latte

Ma il dialogo resta aperto anche su altri fronti come quello di poter utilizzare i tetti dei capannoni delle diverse aziende. Altro punto caro ai soci è stata la pressione degli industriali sul costo del latte, che offrono dei prezzi superiori a quelli oggi garantiti dalla cooperazione. Il prezzo stabilito a Nurri all’avvio della campagna di conferimento è di un euro e dieci centesimi ma non è ancora possibile stabilire a quanto si chiuderà ma ci sono i margini per pensare ad un buon prezzo.

«Si potrebbe pensare», ha detto Federico Murgia, «di differenziare il costo d’acconto e venire incontro alle necessità di tutti, questo potrebbe allontanare dalle proposte degli industriali e cercare di accantonare dei soldi per non chiederli alle banche».

Oggi l’anticipo di campagna viene versato dalle banche nella misura del 70/80%. con tassi superiori al 5% .

Secondo il presidente Pala per fare le giuste valutazioni bisognerà aspettare almeno ai primi di aprile e l’approvazione dei bilanci. Tanti altri i problemi del comparto che hanno bisogno di soluzioni. «Invitiamo ad un confronto chi di dovere», ha detto Pala, «con delle proposte concrete, noi non possiamo arretrare perchè quello che abbiamo lo abbiamo investito nelle nostre aziende».

