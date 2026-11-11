Prove di Campo largo a trazione civica 

Il centrosinistra a Selargius prova a organizzarsi in vista delle Amministrative 2027. L’obiettivo è ambizioso: costruire un’alternativa credibile e battere il centrodestra che governa la città da vent’anni. Non un tradizionale Campo Largo, ma un centrosinistra unito e allargato al civismo, sul modello di quello che a Quartu ha portato alla rielezione di Graziano Milia.

Il progetto

La leadership della futura coalizione di fatto se la contendono Alleanza Verdi e Sinistra e Pd, ma non si esclude che il nome del candidato sindaco possa arrivare dal mondo civico. Due i nomi che per ora circolano - senza conferme ufficiali - come papabili: Andrea Melis in quota Avs, e Nicola Onano dei dem. E l’incognita Autonomisti sardi pronti a proporre un loro leader, senza escludere la costruzione di un terzo polo alternativo al centrodestra e a un eventuale Campo Largo con sigle di partito.Nel tavolo delle trattative ci sono Pd, Orizzonte Comune, Sinistra Futura, Verdi di Sinistra, Demos, i socialisti, gli autonomisti-sardisti. E i 5 Stelle alla prese con la ricostruzione di una base selargina dopo quasi cinque anni di assenza in Consiglio comunale.

Avs in campo

Il metodo, per Andrea Melis di Avs, deve partire dai contenuti prima che dai nomi. «Dobbiamo mettere su un programma, con temi e obiettivi per la città, dove ci sarà da prendere una linea comune. Per esempio sul tema dell'abitare c’è tanto da fare, così come sulla tutela dell’ambiente». Lo stesso Melis richiama le forze politiche alleate: «Vanno definiti programma, alleanze e leadership. Serve tempo per affrontare la campagna elettorale e spiegare ai cittadini la nostra proposta alternativa al centrodestra, per migliorare davvero Selargius».

In casa Pd

I Dem provano a riorganizzarsi dopo l’elezione del nuovo segretario cittadino Sebastiano Mazzone. Lo conferma il segretario provinciale del partito Efisio De Muru: «Il Pd sarà impegnato nel costruire un’alleanza su un programma di discontinuità con l’attuale amministrazione, che guardi ai movimenti e alle liste del variegato mondo civico che si sono organizzate sui diversi temi negli ultimi anni, ma partendo dal lavoro del gruppo consiliare del Pd nei banchi della minoranza consiliare. L'obiettivo è presentare una proposta di governo che sappia dare risposte ai selargini».

Il nodo Autonomisti

Determinanti, in questa partita, potrebbero essere gli Autonomisti sardisti. «Non accetteremo imposizioni dall’alto senza aver visto i programmi - dice il capogruppo in Consiglio Alberto Cappai -. Se si vuole vincere, e governare questa città, dobbiamo costruire un Campo largo senza diktat delle segreterie nazionali: la formula vincente per noi è quella di un progetto civico allargato come quello che ha fatto Milia a Quartu». E ancora: «nella candidatura a sindaco è giusto che venga premiata una persona che negli ultimi cinque anni si è spesa contro l’attuale maggioranza, che ha fatto opposizione attivamente, non sulla carta all'ultimo mese. Deve essere pronto ad aprire ai civici e ai sardisti, perché altrimenti si rischia come le altre volte di lasciare la città in mano alla destra».

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