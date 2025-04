Prove d’estate nelle borgate marine 

Corsa contro il tempo per sistemare le borgate marine in vista dell’imminente stagione estiva. La data di avvio del servizio dei parcheggi a pagamento ancora non è stata definita, il sindaco Andrea Loche non si sbilancia ma l’ipotesi è «la metà di giugno. Gli uffici stanno definendo il bando, ci auguriamo di chiudere il prima possibile». Almeno 600 gli stalli blu fino a settembre, ci saranno parcheggi liberi e riservati ai portatori di disabilità.

Costa

Anche il salvamento a mare attende la data di inizio del servizio, intanto si va verso la conferma delle tre postazioni dell’anno scorso nelle spiagge di Is Arenas, Santa Caterina e S’Archittu, almeno fino a metà settembre. A queste postazioni si aggiungeranno quelle private dei campeggi e degli stabilimenti.Confermati anche lo scivolo per l’accesso di barche e gommoni in mare, bagni e docce pubblici a pagamento, area fitness a Santa Caterina e a S’Archittu. Per i villeggianti con difficoltà motorie ci saranno il montascale sul bastione del lungomare a S’Archittu, le sedie job e le passarelle in legno per accedere alla spiaggia, quindi le rinnovate discese a mare a Torre del pozzo.«Stiamo cercando di soddisfare le esigenze dei turisti che scelgono le nostre spiagge per le vacanze, offrendo servizi essenziali per una villeggiatura salutare e in sicurezza», precisa il sindaco Andrea Loche.

I servizi

I servizi per i residenti e turisti sono confermati con l’impegno economico dell’amministrazione comunale. Fra essi spicca il nuovo appalto sui rifiuti, con l’integrazione di raccolta differenziata e mini-isole ecologiche nelle borgate, per 620mila euro. E ancora la pulizia e la cura del verde, compreso lo sfalcio dell’erba, per i quali il Comune ha programmato un piano fino a marzo 2026, per 61mila euro. primi di maggio invece comincerà la nuova gestione dell’illuminazione pubblica, curata da Edison, sia a Cuglieri che nelle borgate: la speranza è di risolvere definitivamente i problemi di interruzione di corrente elettrica. Diversi servizi per vacanze di relax e divertimento grazie anche agli eventi del centro commerciale naturale, anche se i residenti delle borgate chiedono maggiore attenzione e decoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA