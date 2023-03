Prove d’estate con il solito degrado 

Il lungomare mostra ben evidenti gli effetti devastanti delle radici dei pini: sull’asfalto le buche sono sempre più numerose e profonde, in diversi tratti dei marciapiedi le mattonelle sono completamente saltate e la passeggiata talvolta può rivelarsi ad alto rischio soprattutto per bambini, anziani e per chi è costretto su una sedia a rotelle o ha difficoltà a camminare. Non va meglio nelle vie laterali dove a bordo strada e sui marciapiedi non mancano erbacce ma anche cartacce e altri rifiuti. Le aiuole appaiono poco curate, mentre i in alcune zone la sera anche l’illuminazione pubblica è carente.

Gli avvallamenti causati dalle radici dei pini ormai erano diventati delle voragini in via Della Pineta: passare con l’auto metteva a dura prova sospensioni e pneumatici e, dopo innumerevoli segnalazioni, nei giorni scorsi si è cercato di correre ai ripari. Gli operai del Comune hanno sistemato alcune transenne, il transito è vietato sul lato della strada maggiormente compromesso in attesa di un intervento di sistemazione.

Le giornate di sole sono il pass verso l’estate. Il primo fine settimana di primavera segna una sorta di test per Torregrande: chioschi presi d’assalto, lungomare affollato, i più temerari hanno addirittura fatto il primo bagno. Tutto pronto per la nuova stagione che però parte con i problemi di sempre fra buche, erbacce, rifiuti e un decoro da rivedere. Il Comune fa sapere che gli interventi di pulizia sono già iniziati e si stanno programmando lavori per migliorare la borgata, in attesa che si apra il cantiere sul lungomare.

La novità

La passeggiata

Gli operatori

Il quadro è ben noto ma gli operatori cercano di resistere. «Torregrande sta crescendo e quindi anche sul fronte dell’ordine, della pulizia e del decoro necessita di uno scossone – sostiene Antonio Caria, presidente del Centro commerciale naturale della borgata – Non vediamo l’ora che partano i lavori per il lungomare, noi comunque ci siamo e continuiamo con le iniziative per rilanciare la borgata». Tra i chioschisti c’è chi ha appena iniziato la stagione. «Abbiamo aperto proprio ieri e c’è stato da subito un bel movimento – fa sapere Giorgia Manca, del chiosco Jhon – la borgata ha sempre i soliti problemi, purtroppo non abbiamo novità dal Comune ma ci auguriamo che si sblocchi qualcosa, che partano subito la pulizia e la disinfestazione».

Il Comune

L’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda ha già incaricata la Oristano servizi e la Formula ambiente per per gli interventi di decoro e cura del verde. «Sono già iniziati i primi lavori – spiega – inoltre abbiamo ottenuto 700mila euro dalla Regione per la pulizia dell’arenile e per altri interventi di riqualificazione nelle passerelle». Massima attenzione dunque in attesa che il Tar si pronunci sul ricorso del Comitato per salvare i pini del lungomare. «Aspettiamo il verdetto e se sarà favorevole a noi, si partirà subito con il rifacimento del lungomare – annuncia l’assessore ai lavori pubblici Simone Prevete – sarà un cantiere lungo, procederemo per lotti».

