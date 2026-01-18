VaiOnline
Oristano.
19 gennaio 2026 alle 00:27

Prove dei cavalieri, 2 pariglie a casa 

Non tutti hanno strappato la sufficienza, alla Sartiglia parteciperanno in 114 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nessuna sorpresa. È bastato cambiare il nome, da “selezioni” a “prove private” e ieri si sono presentate, come se niente fosse successo poche ore prima, 30 pariglie sulla pista di Cort’e Baccas per essere giudicate idonee a partecipare alla Sartiglia (dieci sono già entrate di diritto). D’altronde la giostra equestre di Oristano è un mondo a elevato rischio sismico: dormiente per 300 giorni e poi scosse frequenti, più o meno violente, che durano minuti e poi spariscono.

Associazione

Non stupisce quindi che la mattina di sabato si dimettano presidente (Ignazio Nonnis), vice (Emanuela Colombino), segretario (Pasquale Sechi) e un consigliere (Fabrizio Pomogranato) dell’associazione cavalieri e dopo 10 ore venga rinnovato il direttivo con Andrea Manias alla guida, Matteo Licheri braccio destro e Andrea Concas segretario. «In Consiglio abbiamo deciso di prendere in mano le redini perché era doveroso portare a termine il compito iniziato da Ignazio Nonnis e dagli altri due per il bene dell’associazione», ha commentato Manias.

A Cort’e Baccas

E ieri mattina si sono svolte le “prove private” dei terzetti che, mai accaduto, sono stati giudicati: chi ha presentato un’evoluzione acrobatica ha incassato il diritto di partecipare alla Sartiglia, altrimenti a casa. Non tutti sono riusciti a strappare il sei e due pariglie ci riproveranno nel 2027 (Bernardino Ecca, Danilo Casula, Francesco Salis; Andrea Cossu, Gianluca Cossu, Andrea Arbau). «È stato introdotto il criterio della sufficienza perché votato dall’assemblea e con questo metodo andiamo avanti», precisa Manias.

Caschetti

Ci sono scosse, nel mondo della Sartiglia, che si ripetono nel nome della sicurezza. Senza ripiombare nel Novecento quando vennero sistemate le transenne lungo il percorso, solo 7 anni fa la giostra subì la decisione di qualcuno che volle intensificare i controlli antidoping ai cavalieri anche durante la manifestazione (le proteste finirono dentro le aule del Tribunale). Oggi, sempre per il bene ultimo della sicurezza, la scossa è data dall’entrata in vigore del decreto Abodi che disciplina le manifestazioni con cavalli svolte in impianti non autorizzati e che, tra le altre cose, obbliga i cavalieri a indossare caschetto e giubbino protettivo.

Le posizioni

Nell’attesa di verificare se la Sartiglia debba essere considerata una corsa alla stregua di un palio (basta sforzarsi di leggere o vedere un video due minuti per capire), la Fondazione Oristano si è portata avanti spendendo, di sua iniziativa, 18mila euro per acquistare le protezioni; i Gremi, custodi di 5 secoli di storia, sono contrari all’utilizzo; i cavalieri giurano che con il caschetto in pista a febbraio non scenderanno; la Prefettura ribadisce che, tranne comunicazioni diverse, le protezioni verranno indossate; l’Amministrazione comunale osserva, per ora. Consapevole che anche questa scossa, forse, passerà.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Mistero a Carbonia

Omicidio Musu, tre sospettati

Chi ha ucciso potrebbe aver commesso errori: i Ris già al lavoro sulle tracce biologiche 
Francesco Pinna
Il padre della proposta da 211mila firme invia un documento ai consiglieri. Attivisti mobilitati

L’urlo di Orgosolo: «Resta solo la Pratobello»

Il sindaco Mereu avverte la Regione: la legge c’è, il tempo sta per scadere 
Lorenzo Piras
Roma

Il corpo di Federica trovato sottoterra nella ditta del marito

L’uomo arrestato per omicidio La 41enne era sparita da 10 giorni 
L’iniziativa

Il vescovo di Teheran: «Pace e giustizia vanno di pari passo»

Dall’Isola un messaggio universale «Basta bombe costruite in Sardegna» 
Mario Tasca
La crisi

Groenlandia, l’Ue pensa al bazooka

Macron spinge per le sanzioni da 93 miliardi contro le minacce di Trump 