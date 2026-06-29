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Sedilo.
30 giugno 2026 alle 00:20

Prove con brivido: è quasi Ardia 

Cade la terza pandela (per fortuna senza conseguenze) poi tutto va bene 

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Un incidente occorso alla terza bandiera Andrea Mureddu, fortunatamente senza conseguenze, non ha turbato le prove dell’Ardia 2026. A una settimana dalla grande festa di San Costantino, il cuore di tutti ha iniziato a battere forte ieri sera, quando sul pendio di su Frontigheddu si è consumato il primo atto emozionante delle prove generali in vista della corsa del 6 e 7 luglio.

La cronaca

Il sole era ancora alto quando poco prima delle 19.30, Danilo Pes, sa prima pandela, ha scambiato un ultimo sguardo d’intesa con la seconda bandiera Matteo Falchi e la terza Andrea Mureddu. Un gesto rapido, quasi impercettibile, ma sufficiente a dare il via alla discesa verso l’arco di San Costantino, il momento più atteso del collaudo che precede la corsa vera e propria. Una discesa pulita e ordinata per gli applausi del gran pubblico che, nonostante il caldo e la giornata feriale, ha fatto da cornice a una prova dal valore importante. Le tre bandiere hanno saggiato terreno e cavalli, verificando che ogni dettaglio fosse al posto giusto, anche se il clima della sera dell’Ardia sarà ben diverso, carico di tensione, fede e adrenalina. Dopo l’ingresso nell’anfiteatro naturale e la salita velocissima verso il santuario, le bandiere hanno compiuto alcuni giri attorno alla chiesa, per poi lanciarsi di nuovo giù fino a sa Muredda. Qui l’incidente per la terza bandiera che si è ritrovato a terra. Subito soccorso, dopo un veloce controllo dei sanitari, ha ripreso le prove. Il capocorsa Pes ha provato il sauro Tenace, manifestando soddisfazione: «Nei prossimi giorni cercheremo di affinare ancora alcuni particolari». Riscontri positivi anche per la seconda bandiera Falchi, in sella alla saura di 7 anni Chirilla, e per la terza bandiera Mureddu, che ha provato la sua baia Deodorada. Ora iniziano i giorni dell’attesa e degli ultimi preparativi, quelli in cui la comunità si prepara a vivere la sua festa più identitaria.

Il programma

Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione, parrocchia, prioresse, bandiere, cavalieri, associazione Santu Antinu, amministrazione comunale e volontari, lavoreranno senza lasciare nulla al caso, uniti dalla volontà di onorare il Santo e di garantire che l’Ardia 2026 sia all’altezza della sua storia. Ieri intanto, sono anche iniziate le celebrazioni religiose, mentre si entra nel vivo domenica 5 luglio, con messe alle 8 in parrocchia e alle 9.30 e alle 19 al Santuario. Alle 19.30 l’attenzione sarà tutta per l’Ardia de sos pitzinnos, la corsa dei cavallini di canna, novità importante per i più piccoli. Il momento più atteso arriverà lunedì 6 luglio. Le messe nel Santuario inizieranno all’alba, dalle 6 e poi ogni ora, seguite dalla celebrazione in parrocchia alle 9.30 e dalla solenne concelebrazione delle 11 al Santuario. Nel pomeriggio, dopo le funzioni delle 16, 17 e 18, alle 18.30 in piazza San Giovanni avverrà la consegna de Sas Pandelas, preludio alla spettacolare Ardia delle 19. Il giorno alle 8 dopo con lo stesso rituale si ripete.

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