Prove a Austin: occhi su Marquez 

Torna con il Gran premio delle Americhe il motomondiale e la classe regina attende il riscatto di Pecco Bagnania. Dopo la collisione con Marc Marquez, il campione del mondo cerca il riscatto ma sarà proprio lo spagnolo del team Gresini, l’avversario più pericoloso, oltre al leader del campionato Jorge Martin. Marquez ha già vinto sette volte ad Austin in passato e dopo il cambio di moto (da Honda a Ducati) cerca il primo guizzo della stagione: «Arrivo in una pista buona per il mio stile di guida, in cui in passato abbiamo ottenuto ottimi risultati», ha confermato lo spagnolo in conferenza stampa, pur mostrandois prudente: Ci sono ancora 4-5 piloti più forti di me. Firmerei per il podio, prima della vittoria deve arrivare il podio».

Fiducioso anche Bagnaia «Ero molto competitivo nel 2023, poi sono caduto in gara. È una pista diversa rispetto a Portimão, ma se lavoriamo bene possiamo essere competitivi come l'anno scorso», dice il torinese voglioso di riscatto dopo lo zero al gp del Portogallo.

Il weekend in Texas per la top classe comincia oggi alle 17.40 (ora italiana) con le prove libere. Alle 21.55 le pre-qualifiche. Domani alle 17.05 ancora “libere” e alle 17.45 le qualifiche. Alle 21.55 la Sprint Race che assegna i primi punti. Domenica alle 16.35 il warm-up e alle 21 il Gp.

