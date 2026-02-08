Provaci Cagliari, sai già come si fa 

Cagliari a testa alta stasera all’Olimpico, a caccia di una nuova impresa. Fra le tre vittorie di fila con Juventus, Fiorentina e Verona e quella dell’andata alla Domus non più di due mesi fa, ce n’è a sufficienza per guardare negli occhi la Roma e lanciarle il guanto di sfida. Ci crede la piazza, ci crede la società, ci crede l’allenatore, ci crede, soprattutto, la squadra, sempre più consapevole, attrezzata, organizzata, collaudata per ogni evenienza. E pronta ormai a giocarsela contro chiunque e ovunque, almeno provarci. Il coefficiente di difficoltà è sempre alto, il fatto che i capitolini siano reduci dalla sconfitta di Udine (non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono restare in scia al treno che porta in Champions) lo solleva ulteriormente, tra l’altro. Oggi i tre punti servono più a Gasperini che a Pisacane. Non è vero, però, che i rossoblù non hanno nulla da perdere, anzi. Stanno divinamente lassù. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. E ogni partita, d’ora in poi, è un appuntamento con la svolta. Compresa questa. Soprattutto questa.

Senza freni

Il vero esame, il Cagliari, lo ha superato col Verona, nella gara più insidiosa delle ultime tre - paradossalmente - con una prova di forza non indifferente dal punto di vista caratteriale. La salvezza è una formalità ormai, o quasi. Potrebbero bastare altri sei-sette punti nelle prossime quindici giornate per chiudere la pratica. Ma nessuno ad Asseminello sembra intenzionato ad allentare la presa, tutt’altro. «Stiamo martellando, continuiamo a martellare». L’input dato da Pisacane proprio alla vigilia del match con l’Hellas è diventato più di uno slogan all’interno dello spogliatoio, quasi un’ossessione. E l’appuntamento di oggi all’Olimpico sembra quasi scritto nel destino, per mettere a reddito le emozioni vissute sinora e quantificare le potenzialità della squadra anche alla luce delle “correzioni” fatte sul mercato, sia in entrata che in uscita.

Forfait pesante

La cessione alla Cremonese di Luperto ha agitato la piazza in settimana. Come se non bastasse, il ginocchio di Mina ha ricominciato a fare le bizze. Rodriguez è pronto a ricevere il testimone del leccese, Dossena a sostituire il colombiano che non è stato nemmeno convocato. Il difensore bresciano, reduce dalla rottura del crociato, non gioca una partita ufficiale da undici mesi, può così ripartire alla grande. Cambia, dunque, la formazione dopo il trittico di vittorie, potrebbe comunque essere la stessa per i restanti nove undicesimi. Magari con un modulo adattato alle caratteristiche della Roma, magari con una difesa a tre, magari col 3-5-2. A rompere il ghiaccio dovrebbero essere Zé Pedro, Dossena e Rodriguez davanti al portiere Caprile, Palestra, Adopo, Gaetano (autore del gol della vittoria all’andata), il romano Mazzitelli e Obert sulla linea centrale, Esposito e Kiliçsoy davanti. Si ferma pure Borrelli, resta nell’Isola Deiola, insieme a Folorunsho, Belotti e Felici. Convocati sia Trepy che Mendy.

Lupa ferita

E se il Cagliari non vuole frenare, la Roma deve accelerare dopo il pareggio con il Milan e il ko al Bluenergy Stadium. In difesa Ghilardi dovrebbe prendere il posto di Hermoso (la lite proprio con Folorunsho accese la gara d’andata) accanto a Mancini e Ndicka, mentre a centrocampo nuovo ballottaggio tra El Aynaoui e Pisilli (finito per qualche settimana nel mirino rossoblù a gennaio) per affiancare Cristante. Sulla trequarti scalpita Zaragoza che può partire dal primo minuto in coppia con Soulé alle spalle di Malen. Gli undici al via, schierati attraverso il 3-4-2-1, potrebbero essere pertanto Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley, Soulé, Zaragoza e Malen. Un gran bel banco di prova per il Cagliari, sotto lo sguardo, tra l’altro, di Claudio Ranieri, oggi dirigente giallorosso. Non c’è tre senza quattro?

