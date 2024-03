Provaci ancora, tenero guerriero Kung Fu Panda 

Po è uno di noi. Ne è convinto Mike Mitchell, regista di “Kung Fu Panda 4”, nuovo capitolo della saga animata della Dreamworks in arrivo in Italia per Universal Pictures da giovedì. «Non abbiamo tutti paura del cambiamento?», si chiede Mitchell. «Avevamo lasciato il protagonista Po soddisfatto: era il Kung Fu Panda, il Guerriero Dragone»,spiega il regista, che nel terzo film della serie, del 2016, era produttore esecutivo. « Abbiamo pensato tanto a come farlo evolvere e abbiamo deciso di togliergli tutto quello che aveva desiderato e per cui aveva lottato. In questo modo, il film affronta un tema in cui ci riconosciamo tutti: l'ansia di cambiare. I bambini possono avere paura quando passano dalle elementari alle medie, per esempio. Ma lo stesso succede a noi adulti, quando cominciamo un nuovo lavoro o ci trasferiamo. Po ci insegna che cambiare è grandioso. Se scegli di andare avanti, non lasci indietro nessuno e niente di quello che sei. Anzi, il più delle volte ti trasformi in qualcosa di meglio».

È quello che succede nel film, che in 10 giorni ha incassato 69 milioni di dollari nelle sale di Usa e Canada (a cui si aggiungono 30,5 milioni guadagnati all'estero). Il maestro Shifu ordina a Po di abbandonare il ruolo di Guerriero Dragone e di diventare una guida spirituale. Questo incarico porta sulla sua strada la volpe Zhen, scaltra ladruncola perfetta spalla dell'ingenuo eroe protagonista, e lo costringe a lasciare la Valle della Pace per perdersi a Juniper City. “Cos'è questo posto?”, chiede spaventato Po. “Ci vivono i peggiori criminali”, risponde con il tono di chi la sa lunga Zhen.

