Provaci ancora, Scuffet 

Nessun dubbio o ripensamento: «Anche a Salerno gioca Scuffet». Claudio Ranieri si mette ancora nelle mani di Simone Scuffet, che prima della sosta aveva scalzato Boris Radunovic nella difesa della porta del Cagliari, ritrovando la Serie A a distanza di 889 giorni dalla sua ultima volta nel campionato italiano. Allora, era il 2 maggio del 2021, con l'Udinese incassò due reti dalla Juventus alla Dacia Arena. Una giornata amara che segnò anche il suo saluto alla Serie A per ritrovarsi prima all'Apoel di Nicosia e poi al Cluj, un purgatorio calcistico che gli ha permesso, parata dopo parata, di meritarsi una nuova chance italiana, col Cagliari.

La conferma

Ha atteso in silenzio la sua chance, Scuffet. Patti chiari, amicizia lunga, fin da subito all'ex portiere prodigio era stato spiegato che sarebbe partito col ruolo di dodicesimo alle spalle di Radunovic, che sul campo e da protagonista si era meritato la possibilità di giocare in Serie A. Scuffet si è allenato per poi sedersi in panchina prima in Coppa Italia e poi per sette giornate di campionato. Gli errori di Boris, gli spifferi di una porta lasciata spalancata alle incursioni avversarie contro Bologna, Milan e Fiorentina hanno convinto Ranieri. «Radunovic è in difficoltà, poco sereno. Tocca a Scuffet. In bocca al lupo», le parole del tecnico alla vigilia della sfida con la Roma. Pronti, via e il numero 22 ha risposto con reattività alla conclusione ravvicinata di Dybala. Chi ben incomincia è a metà dell'opera, soprattutto sei fai il portiere e il primo intervento positivo dovrebbe farti capire che quella può essere la serata giusta, la serata attesa per anni, l'ideale per dimostrare che Scuffet Simone, classe 1996, friulano di Udine, c'è e lotta insieme a noi.

L'incubo

E invece il peggio doveva arrivare. Prima Aouar, poi Lukaku, Belotti e ancora Lukaku. Quattro tiri ravvicinati, quattro gol e zero responsabilità, perché quando l'avversario ti può guardare negli occhi, il portiere ha poche speranze. Quattro reti in una volta li aveva presi solo otto anni fa, un 4-3 proprio contro il Cagliari, ultima del triste campionato 2014-15, con i rossoblù a infierire su Scuffet nel giorno dell'arrivederci alla Serie A. Si volta pagina, la gara con la Roma è già agli archivi. Scuffet ha lavorato durante la sosta e avrà la sua seconda possibilità a Salerno, in una gara che non è uno spareggio-salvezza, ma gli somiglia tanto. Ambiente caldo, incandescente, da affrontare col sangue freddo di questo ragazzo friulano che vuole dimostrare, prima di tutto a se stesso, che la porta del Cagliari e della Serie A, per lui, è ancora la porta di casa.

