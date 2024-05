Provaci ancora, Musetti 

C’è partita e partita. Ieri al Sardegna Open di Cagliari, Lorenzo Musetti ha vinto la sua terza consecutiva in questo Challenger 175, superando Daniele Galan 6-1, 7-5. Ma quella di oggi contro l’emergente Mariano Navone non sarà semplicemente la quarta a Monte Urpinu e un altro passo di avvicinamento a Roma. Questa vale il titolo e quando c’è da alzare un trofeo nessuno è schizzinoso: «Sarà una battaglia, sarà una finale e spero possa deliziare il pubblico e ripagarlo per tanto affetto», conferma Musetti che ieri in campo è piaciuto e si è piaciuto, contro il sempre regolare colombiano, alla seconda semifinale di fila nell’Isola. Rapido il primo set (6-1), lottato il secondo, con tanti break (6-4 nel doppio del tempo).

«Il lavoro paga», è stato il senso delle dichiarazioni del 22enne di Carrara, numero 2 del seeding ed ex 15 (oggi 29) del mondo, nel dopo partita. «Ho accettato di scendere di categoria ma giocare da favorito non è mai facile. Avevo auto una sensazione simile a Forlì nel 125 che vinsi lottando tanto e non giocando bene ma vincendo partite che per me poi si sono rivelate importanti: questa settimana l’ho presa con lo stesso obiettivo», spiega con riferimento al successo nel torneo del 2020 (in cui battè anche Tiafoe). Ma stavolta Musetti si fa i complimenti per come ha tenuto il campo e interpretato la sfida, «sicuramente la migliore qui a Cagliari in termini di velocità di prestazione, anche perché le condizioni erano perfette». E ha sottolineato: «Sono stato bravo a spostarmi sul dritto che ha funzionato bene. Sulla terra riuscire a conquistarsi la possibilità di colpire con il dritto è ciò che tutti cercano», ha spiegato. Poi ha ringraziato il pubblico per «l’affetto di cui mi avete coperto sin da quando sono arrivato, in un periodo non facile perché ho sempre fatto fatica a ottenere risultati in questi mesi». Potrebbe davvero sbloccarsi oggi.

Ad attenderlo ci sarà la terza testa di serie, Mariano Navone, argentino, numero 41 Atp, che ha spento ieri il sogno di una finale tutta italiana. Luciano Darderi ha lottato (6-3, 7-5) ma gli è mancata la capacità di resistere nei momenti decisivi, soprattutto nel finale del secondo set. Il primo ha avuto la svolta sul 2-2, quando Navone ha trasformato la palla break rivelatasi decisiva. Oggi, dalle 17.30, Cagliari cercherà l’erede di Ugo Humbert. I tifosi lo vorrebbero italiano, per consegnare a Roma un talento finalmente ritrovato.

