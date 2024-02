Provaci ancora, Marta 

A Tokyo, nella RS:X, era rimasta ai piedi del podio. Marta Maggetti aveva accettato quel risultato, giunto alla prima partecipazione olimpica ma adesso sa che potrà riprovarci. Ieri la Federvela ha annunciato gli equipaggi che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e il suo nome compare nel ristretto elenco, accanto a quello della classe. Stavolta saranno le tavole volanti, gli IQFoil il suo messo per conquistare il sogno di una medaglia olimpica.

I convocati

Saranno in cinque (due donne, tre uomini) a rappresentare l’Italia, a cominciare dai campioni uscenti del Nacra 17, Ruggero Tita (che nel frattempo era salito sull’equipaggio di Luna Rossa) e Caterina Banti. Il loro catamarano sarà ancora quello da battere. Nell’Ilca 7 (singolo maschile) ci sarà il romano della Polizia, Lorenzo Brando Chiavarini. Quindi, i due del windsurf IQFoil, il gardesano Nicolò Renna e la cagliaritana Marta Maggetti. Gareggeranno a Marsiglia, sede delle regate olimpiche.

La felicità

Marta se lo aspettava ma ora sa che è tutto vero. La finanziera cresciuta nel Windsurfing Club Cagliari, campionessa del mondo su questa tavola a Brest nel 2022 e seconda ai Giochi del Mediterraneo di Orano, vuole ringraziare che ha reso questo possibile, perché, spiega, «la gioia di ricevere questa convocazione non è solo mia: è una vittoria condivisa con tutti quelli che hanno creduto in me. Ringrazio la Federazione Vela, il dt Michele Marchesini, il mio tecnico Riccardo Belli Dell’Isca, il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle». E aggiunge: «Ritornare sul palcoscenico Olimpico è una responsabilità che non prendo alla leggera».

