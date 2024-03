Provaci ancora, Dinamo 

Sassari. Manca solo Brescia nella sala dei trofei delle grandi sconfitte dai biancoblù. La Dinamo proverà a battere anche la capolista stasera al PalaSerradimigni (inizio alle 18.15) nella gara che chiude il trittico definito impossibile prima della pausa e invece rivelatosi quello del rilancio. Paradossalmente l'assenza del centro Cobbins rende la Germani ancora più pericolosa perché quando non c'è Bilan può proporre quintetti con ali comunque alte e agili come Akele, Gabriel e Burnell, che possono dare fastidio soprattutto a Gombauld, giocatore che in genere sfrutta il dinamismo per battere gli avversari di stazza maggiore.

Il trio degli ospiti che influenza più le gare è quello formato Della Valle, Massenburg e Bilan, ex che al pari di Burnell riscuoterà tanti applausi da quello che è stato il suo pubblico. Le due guardie sono grandi realizzatori ma soprattutto molto pericolose quando attaccano il ferro perché costringono le difese a stare in aiuto costante e soprattutto si procurano tantissimi liberi. Invece Bilan è una sorta di pivot-play che illumina il gioco dal post basso grazie a tecnica e visione di gioco. Limitare questi tre giocatori vuol dire aumentare le possibilità di sovvertire un pronostico che resta comunque a favore di Brescia, che arriva a Sassari “avvisata” dai colpacci del Banco contro Bologna e Venezia.

Per battere la Germani non basterà comunque pareggiare il confronto a rimbalzo, ma occorrerà anche far canestro da tre punti. Ultimo particolare: all'andata è stata batosta sonora: -45. Uno stimolo in più per raddoppiare aggressività e concentrazione.

