Prova verità con la Ternana 

Sassari. Torres e Ternana, insieme alla Virtus Entella, sono le squadre che al momento possono detronizzare il Pescara in vetta alla classifica del girone B di Serie C. Ecco perché la gara di domenica al “Vanni Sanna” fra la squadra sassarese e quella umbra è come uno spareggio. Dove più da perdere hanno comunque i rossoblù, che giocano in casa e hanno due punti in meno degli avversari. È la vera prova del nove per la formazione del tecnico Alfonso Greco, perché si parla di una retrocessa dalla Serie B che come qualità dell’organico se la gioca col Pescara.

I rossoverdi hanno perso solo all’esordio proprio contro i marchigiani e poi hanno inanellato otto risultati utili consecutivi battendo tutte le formazioni dall’ottavo posto in giù, a dimostrazione di una grande costanza di rendimento che in un campionato così equilibrato in alto ne fanno un’avversaria temibile.

Test casalingo

È anche una partita importante per capire se la Torres può cambiare passo in casa, dove finora ha una media da formazione di centro classifica: appena 5 punti in quattro gare, mentre in trasferta ne ha conquistato 13 in cinque incontri. «È possibile che i ragazzi sentano più pressione quando giocano a Sassari», ha ammesso l’allenatore Greco. In effetti al “Vanni Sanna” una parte del pubblico sembra abituata troppo bene, ma solo perché pensa che lo straordinario girone d’andata del campionato passato sia la regola e non un’eccezione. E questo porta a qualche mugugno quando i propri beniamini non giocano bene, anche fosse solo per un quarto d’ora. Allo stesso tempo l’afflusso di spettatori è rallentato, nonostante il record di duemila abbonati. Nelle ultime gare interne le presenze si sono attestate sotto le 4mila unità. Buone rispetto alla media del girone, lo stadio sassarese è sesto per media di presenze ed è sul podio per percentuale di riempimento. Alcune partite, come i playoff promozione del 2024 col Benevento e il match di qualche settimana fa contro il Milan Futuro, hanno però dimostrato che si può arrivare a 5mila.

Turnover accentuato

Bisogna riconoscere che il tecnico Greco in questa stagione ha aumentato il turnover, non solo per gli infortuni di qualche giocatore. A parte l’utilizzo di Petriccione a Pontedera per sostituire lo squalificato portiere titolare Zaccagno, in difesa sono stati utilizzati ben cinque giocatori per almeno tre partite, cambiando spesso il terzetto con Dametto che ad esempio ha ricoperto tutti e tre i ruoli. L’unico inutilizzato è Idda, ma solo per un problema fisico. A centrocampo hanno ruotato in cinque, sulle due fasce si sono alternati in quattro. Nel tridente d’attacco sono addirittura sei i giocatori da rotazione e tutti, almeno una volta, sono partiti da titolare.

Segno evidente di un organico completo, capace di sopperire anche ai periodi nei quali le assenze sono arrivate addirittura a cinque o sei elementi. Per questo si può essere fiduciosi per tutta la stagione.

RIPRODUZIONE RISERVATA