«Prova d’orgoglio in nome del Cav» 

«Una prova d’orgoglio e di appartenenza degli azzurri della Sardegna nel nome di Silvio Berlusconi». Così Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna e presidente della commissione Sanità alla Camera, sulla mobilitazione dei militanti e dei simpatizzanti azzurri per la campagna adesioni 2023 avviata a Cagliari sabato e terminata ieri. «Il modo migliore di onorare la memoria del nostro presidente è quello di lavorare per portare avanti i valori liberali, popolari, europeisti e garantisti». Nelle piazze, ha aggiunto, «i nostri militanti, i ragazzi di Forza Italia Giovani, i rappresentanti regionali e locali, hanno ricevuto l’abbraccio ideale di numerose persone che chiedono di portare con orgoglio la nostra bandiera, che in Italia e in Europa è la bandiera della libertà». Cappellacci ha aggiunto che «siamo ancora molto scossi dalla scomparsa del presidente, ma ancora una volta è lui a darci la forza per dare il massimo». Tanti i rappresentanti istituzionali che si sono dedicati alla campagna. Tra gli altri, la consigliera regionale e vicepresidente della Regione Alessandra Zedda. All’apertura dei gazebo in Liguria, il presidente del partito Antonio Tajani ha detto che «il nostro movimento politico continua a crescere. Grazie ai militanti azzurri che, con passione ed entusiasmo, sono presenti ai gazebo». Mentre a Roma, il coordinatore cittadino e senatore Maurizio Gasparri ha sottolineato che «l’apertura dei gazebo fa parte di una riorganizzazione del partito voluta dal presidente Berlusconi che, fino agli ultimi giorni, si è occupato personalmente, con grande generosità, del rilancio di Forza Italia».

La due giorni

Nell’Isola la campagna dedicata ai tesseramenti è durata due giorni. Sabato e ieri militanti e simpatizzanti azzurri si sono ritrovati nei gazebo assieme ai rappresentanti istituzionali del partito con l’obiettivo di raccogliere nuove adesioni. Tre le postazioni allestite a Cagliari (in piazza Costituzione, in via Cocco Ortu e a Marina Piccola). Le adesioni sono state raccolte anche a Oristano, a Sassari per due giorni in piazza Castello, ad Alghero in piazza Pino Piras.

RIPRODUZIONE RISERVATA