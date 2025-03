prova d’orgoglio del villamassargia 

Villamassargia 1

Tharros 1

Villamassargia (4-2-3-1) : Mattana (42’ st Marcia), Putzu, Cuccu, Orgiana, Arcidiacono, Angioni (14’ st Pusceddu), Ardau (26’ st Meli), Ciccu, Loi, Lardieri, Bratzu. In panchina Floris, Crobeddu, Contini, Chessa, Lebiu, Asaro. Allenatore Perra.

Tharros (4-4-2) : Manzato, Spiga (6’ st Castagna), F. Orrù, N. Orrù, An. Mereu, Sardo, Cau (26’ st Cabitza), G. Piras (14’ st Al. Mereu), Pintus (23’ st Palmas), Lonis, Ferrari. In panchina Zanata, Simbula, C. Piras, Cinà. Allenatore Spiga.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : st 41’ Ferrari, 46’ Bratzu.

Note : ammoniti Spiga, Orgiana. Recupero 1’ pt - 5’ st. Spettatori 50.

Villamassargia. Un gol nel recupero permette al Villamassargia di agguantare la Tharros e fermarla sul pari. Nonostante l’ultimo posto e una classifica difficilissima, ai padroni di casa non manca certo l’orgoglio.

Gara sempre condotta con ampi fraseggi dagli ospiti risultati, però, deficitari in zona gol. Dopo varie occasioni sprecate da ambo le parti è Ferrari a siglare il vantagio per la Tharros con un bel sinistro in diagonale. Al 93’ Bratzu tocca appena con l’esterno destro su una punizione di Ciccu e pareggia.

