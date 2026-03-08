VaiOnline
Al Frau.
09 marzo 2026 alle 00:23

Prova di forza dell’Ossese 

Cinquina al Buddusò e primo posto in classifica consolidato 

Ossese 5

Buddusò 0

Ossese (3-4-1-2) : Carboni; P. Sanna; Rodrigues, Di Pietro (26’ pt Fancellu); Scarafoni, Nurra (27’ st Gueli), Téliz (19’ st Saba), Murru; Mainardi; Maitini (14’ st Gjuci), Tapparello (14’ st A. Mura). In panchina An. Sechi, Al. Sechi, F. Mura, Arca. Allenatore Cotroneo.

Buddusò (3-5-2) : M. Sanna; Ortiz, Manè (1’ st Castelnoble), De Goicochea (18’ pt Brailly); Barilari, Sambiagio, Delogu (17’ st Gomis), Barracca, D. Marrone (25’ st Ghisu); Gassama, Balde (17’ st Uleri). In panchina Marroni, Devaddis, Cernovs, E. Marrone. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : pt 15’ Mainardi, 41’ e 46’ Rodrigues, 50’ Tapparello; st 7’ Tapparello.

Note : espulso Rodrigues; ammoniti Maitini, Brailly, Gassama.

OSSI. Col palmo aperto di una manita, l’Ossese acciuffa tre punti d’oro per la vetta (+2 sulla Nuorese). Di manrovescio scaccia via un Buddusò rannicchiato nelle sue paure e dentro un tunnel nerissimo (un solo pareggio nelle ultime cinque gare). Mainardi è in formato prime e, da subito, sfiora il vantaggio con una zampata (murato da Sanna), poi riprova all’8 e al 9’, al volo e di sinistro. Il quarto tentativo (15’) è gol: ribadisce in rete, dalla lunetta, un batti e ribatti in area. Poco dopo Di Pietro crolla in uno scontro con Balde.

Si teme il peggio ma l’argentino si alza, rassicura ed esce ferito. Al 28’ Mainardi, in scivolata, va vicino al 2-0 con un cross sulla testa di Rodrigues (41’). Preludio di altri tre gol firmati dal centrale brasiliano (ribattuta centrale) e da Tapparello (colpo di testa e zampata sottomisura) a cavallo tra i due tempi.

Gli ospiti rifiatano, nella ripresa, grazie alla superiorità numerica (rosso a Rodrigues), rendendosi pericolosi nel finale con Barilari sottoporta (83’ e 84’) e Ortiz (88’).

RIPRODUZIONE RISERVATA

