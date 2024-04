Prova di forza dell’Iglesias con la Villacidrese 

Iglesias 3

Villacidrese 0

Iglesias (4-3-2-1) : Daga, Doneddu, G. Zedda, Hundt, Porru, Bringas, Piras, Isaia (34’ st Aru), Cancilieri (26’ st Pavone), Caverzan (20’ st Castanares), Capellino (37’ st Atzeni). In panchina Guddo, Laplace, Carubini. Allenatore Murru.

Villacidrese (4-4-2) : Cocozza, Matteo Pinna (18’ st Mattia Pinna), Aramu (1’ st Vargiu), Carboni, Lamacchia, Bruno (20’ st Figus), Lussu, Cirronis, Suella, Lilliu, Aime (8’ pt Pilleri, 18’ st N. Zedda). In panchina Sitzia, Follesa, Pittau, Pilloni. Allenatore Incani.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : 10’ pt e 21’ st Cancilieri, 33’ st Castanares.

Note : ammoniti Cirronis, Lamacchia. Recupero 1’ pt - 3’ st. Spettatori 220.

Iglesias. Pur privo di diversi titolari, l’Iglesias batte nettamente il fanalino di coda Villacidrese. Al 10’ è già 1-0 per via della rapacità di Cancilieri, bravo a buttare in rete una respinta corta di Cocozza sulla bella punizione di Hundt. L’estremo difensore ospite deve poi volare a respingere una punizione di Bringas (22’) e dire no a Capellino (27’) imbeccato in area piccola ancora da Bringas.

Nella ripresa, al 5’ Cocozza manda in corner una sontuosa rovesciata di Capellino poi Bruno impegna Daga in due occasioni (nella seconda, dopo il miracolo del portiere, Suella mette in rete ma era in fuorigioco). Al 21’ Cancilieri sfrutta uno spunto di Capellino e sigla il 2-0 con il piattone. Arrotonda al 33’ Castanares su assist di Isaia.

