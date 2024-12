Prova di forza della Sarlux 

Ultima giornata di andata della serie A3 di volley con sorpresa. La Sarlux Sarroch ha battuto il Gabbiano Mantova 3-1 (25-19, 25-23, 20-25, 25-18) e vince la terza partita consecutiva. Impresa non riuscita al Cus Cagliari, sconfitto 3-1 a San Donà di Piave dalla capolista Personal Time (25-20, 18-25, 25-21, 25-12). Al giro di boa Sarroch si conferma al quinto posto davanti al Cus, staccato di tre punti. Con questi numeri le due squadre giocheranno il derby domenica prossima al Pala Pirastu. Sarroch è in stato di grazia, così abbatte Mantova e gestisce il vantaggio dopo la pausa del terzo set. Nel quarto si è subito staccato, ha resistito alla reazione avversaria (11-10) e preso il largo. Sin dal primo set si è capito che la giornata sarebbe stata difficile per l’ex capolista. Sarroch va sotto nel secondo set (7-12), insegue e sorpassa con Chiapello (22-21), chiude con l’attacco out di Mantova. Perso il terzo set, la squadra di Camperi ha raccolto le energie vincendo set e partita.

Sarlux Sarroch : Dimitrov 15, Curridori, Leccis 11, Lusetti 1, Pilotto 9, Mocci (L), Chiapello 18, Nasari 14, Romoli 3, Rossi 1, Pisu. N.e. Giaffreda, Scarpi. All. Camperi.

Rossoblù in panne

Non è andata allo stesso modo al Cus Cagliari che aveva messo in chiaro le sue intenzioni dominando il secondo set chiuso dall’attacco di Menicali. Restava il rammarico per il finale del primo, da -1 (19-20) al break di 1-5. L’ultimo sussulto nella fase centrale del terzo set, poi la gara è diventata a senso unico.

Cus Cagliari : Piludu (L), Gal- denzi 8, Ciardo 2, Menicali 12, Marinelli 8, Busch 2, Rascato, Chialà 1, Zivojinovic, El Moudden (L), Gozzo 9, Biasotto 17. N.e. Sciarretti, Bresa. All. Simeon

