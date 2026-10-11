Prova di forza della Ferrini 

Ferrini 3

Antiochense 1

Ferrini (4-3-3) : Arrus, Manca, Vitale, Capitta (39’ st C. Podda), Argiolas, Riep (32’ st Zedda), A. Usai (27’ st G. Podda), Oli Oro (27’ st Pedro), Arnaudo, Avaro (32’ st Meloni), Boi. In panchina Celli, Simongini, Corona, Piemonte. Allenatore Manunza.

Antiochense (4-3-3) : S. Pintus, Valentino, Marreddu, Sais (26’ st Basciu), Cosa, Muscas (38’ pt Armeni), Mura, Orgiana (6’ st Lardieri), Caddeo (31’ st Sabiu), D. Pintus (31’st Melis), F. Frau. In panchina Doneddu, M. Frau, Forresu, Scano. Allenatore Piras.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 11’ A. Usai, 15’ Arnaudo; nella ripresa 15’ Caddeo, 29’ G. Podda.

Note : ammoniti Orgiana, Basciu, Cosa. Recupero 3’ pt-5’st.

Sono i blucerchiati della Ferrini ad aggiudicarsi il match: una prestazione convincente e tre reti segnate all’Antiochense, che trova il gol solo nella ripresa.

Nel primo tempo

Parte forte la Ferrini al 5’ con Arnaudo, che svetta sul corner battuto da Usai: palla fuori di poco. All’11’ è ancora Alberto Usai, questa volta su punizione, a portare avanti i suoi, con il destro del blucerchiato letto male da Pintus e la palla che si insacca. Ancora pericolosa la Ferrini con Capitta, al 15’, che fa partire un destro velenoso dai 20 metri sul quale un super Pintus ci mette la mano. Dall’angolo scaturito è l’incornata di Arnaudo, che questa volta centra la porta su corner di Riep e porta i suoi sul 2-0. È un monologo quello dei blucerchiati: al 19’ trova la porta Oli Oro ma Pintus si distende e blocca. Manca ci prova al 34’ con il numero 99 che salva ancora i suoi.

La ripresa

Nella ripresa è Argiolas di sinistro da fuori area al 3’ a sfiorare il terzo gol. Primo squillo degli ospiti al 13’, con il tentativo di Cosa che si spegne sul fondo. Due minuti dopo è Caddeo, con una punizione deviata, a battere Arrus e accorciare le distanze. Reazione rabbiosa della Ferrini che sfiora il gol due volte in pochi minuti: prima con Arnaudo al 18’ e poi con Oli Oro al 19’. Al 29’ è Gianluca Podda, appena entrato, a ritrovarsi la palla sul destro in area e fissare il risultato sul 3-1. Troppo imprecisi gli ospiti, che nel finale non riescono a impensierire Arrus.

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