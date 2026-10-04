Prova di forza del Monastir: cinquina a Budoni 

Budoni 1

Monastir 5

Budoni (4-4-2) : Di Giorgio; Cubeddu (12’ st Gori), Taiappa, Ladu, Cabri; Molinari, Schirru (28’ st Trawally), Gomez, Fall, Ragatzu, Privitera (14’ st Ciuffo). In panchina Perotto, Achi, Ferrari, Stampete, Cassitta, Cazzato. Allenatore Bonomi.

Monastir (4-4-2) : Fusco; Corcio-

ne (27’ st Belli), Porru, Loru, Gianoli (21’ st Mameli), Conti, Aloia (32’ st Rossi), Ech Cheikh (24’ st Ragni), Pinna, Collu, Piras (30’ st Cortinovis). In panchina Le Rose, Corona, Masia, Leone. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Aprile di Caserta.

Reti : nel primo tempo 29’, 46’ Aloia, 38’ Pinna; nella ripresa 10’ Loru, 29’ Corcione, 50’ Ragatzu.

Note : espulso Gomez al 15’ st per proteste. Ammoniti Taiappa, Cabri. Recupero 2’ pt-5’ st.

Budoni . Il Monastir trionfa a Budoni, segna cinque gol (come contro l’Atletico Lodigiani alla seconda giornata) ed è secondo da solo in classifica a -1 dalla capolista Sarnese. Giornata da dimenticare per la squadra di Bonomi, opaca e imprecisa al cospetto di un Monastir padrone del campo. Eppure le premesse erano incoraggianti, con i galluresi reduci dai successi contro Anzio e Venafro.

La prima frazione

Al 20’ Pinna colpisce il palo, preludio del vantaggio ospite. Che arriva al 29’, quando Aloia sblocca il risultato con una conclusione potente. Al 38’ Pinna raddoppia con una punizione magistrale, e al 46’ Aloia firma la doppietta personale.

La ripresa

Il Budoni tenta una reazione e conquista quattro angoli consecutivi, ma al 10’ Loru firma il 4-0. All’ora di gioco l’espulsione di Gomez per proteste spegne le speranze dei locali e al 29’ Corcione trova la quinta rete con una punizione che inganna Di Giorgio. Soltanto a pochi istanti dal fischio finale, al 50’, Ragatzu realizza il gol della bandiera per l’1-5 definitivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA